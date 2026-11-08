ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби и превзе върха в Първа лига

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и се изкачи на върха във временното класиране. На Националния стадион „Васил Левски“ футболистите на Маркус Гиздол изиграха силен двубой и нанесоха първо поражение на „сините“ в първенството през настоящия сезон.

Макс Ебонг и Йоанис Питас осигуриха комфортен аванс на „армейците“ още през първото полувреме, а след почивката Жан-Филип Гбамен оформи крайния резултат. Така ЦСКА събра 34 точки от 14 мача и измести Левски от лидерската позиция. Възпитаниците на Хулио Веласкес остават втори с 32 точки от 13 срещи.

Левски стигна до първата по-интересна ситуация в дербито срещу ЦСКА още в 4-ата минута. След изпълнение на ъглов удар топката достигна до Майкон, който я насочи с глава към Кристиан Макун. Защитникът на "сините“ опита да завърши атаката с удар с глава, но не намери очертанията на вратата на Фьодор Лапоухов.

В 8-ата минута ЦСКА нанесе сериозен удар по амбициите на "сините". Теодор Иванов направи скоростен пробив по десния фланг и отправи прецизно центриране към Макс Ебонг. Беларуският национал засече топката от движение и не остави шансове за реакция на вратаря Светослав Вуцов, извеждайки "червените“ напред в резултата.

ЦСКА удвои преднината си в 16-ата минута. Стефано Сенси подаде към Йоанис Питас, който стреля от около 20 метра. Топката премина между краката на Кристиан Димитров и изненада Светослав Вуцов за 2:0 в полза на "червените“.

В 26-ата минута Бруно Жордао отне топката от Майкон, след което Бари Котър отправи неточен удар. Секунди по-късно Левски създаде първата трудност пред беларуския страж на ЦСКА. Рейналдо се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но вратарят скъси дистанцията и с отлична намеса запази преднината на "червените“.

Напрежението неимоверно се покачи, като в рамките на четири минути главният съдия Никола Попов показа четири жълти картона. В 28-ата минута беше предупреден Алдаир от Левски, а минута по-късно официални предупреждения получиха Стефано Сенси и Макс Ебонг от ЦСКА. В 32-ата минута жълт картон беше показан и на Алекс Сентейес от символичните домакини.

В 42-ата минута Леандро Годой отправи мощен и коварен удар към вратата на Левски, но Светослав Вуцов реагира добре и успя да избие топката. Минута по-късно топката беше свалена остро към Кристиян Димитров, но капитанът на Левски отправи силен и крайно неточен удар.

Във втората минута от добавеното време на първото полувреме ЦСКА организира отлична контраатака. Йоанис Питас опита да намери Леандро Годой с подаване в наказателното поле, но аржентинският нападател се размина с топката и не успя да завърши нападението.

В 51-вата минута Кристиан Макун върна топката към Светослав Вуцов, който успя да реагира, но изби право в тялото на Леандро Годой. Стражът на Левски все пак се намеси повторно и изчисти топката на безопасно място.

Минута по-късно Стефано Сенси изведе Леандро Годой на отлична позиция, но нападателят пропусна възможността да направи резултата 3:0, след като вратарят на Левски отрази удара му.

В 58-ата минута "армейците" нанесоха трети удар във вратата на Левски. След заучено изпълнение на ъглов удар топката достигна до Жан-Филип Гбамен, който я овладя и с мощен изстрел не остави шансове на Светослав Вуцов.

Доминацията в червено продължи. В 65-ата минута Годой се справи с Майкон, преодолявайки бразилецът. Аржентинецът навлезе в наказателното поле и отправи изстрел, който Вуцов отрази.

Междувременно Хулио Веласкес предприе промени в състава на Левски, като Мустафа Сангаре и Марко Груич замениха Армстронг Око-Флекс и Гашпер Търдин, а в 69-ата минута Мазир Сула се появи на мястото на Стивън Стоянчов.

Напрежението сред футболистите на Левски постепенно се покачи. В 71-вата минута Мустафа Сангаре получи жълт картон, а малко по-късно извърши нарушение без топка срещу Теодор Иванов, избутвайки го в гръб. Главният съдия Никола Попов обаче прецени да не показва втори жълт картон на нападателя на "сините“.

В 89-ата минута Левски беше близо до почетно попадение. Евертон Бала намери Мазир Сула по десния фланг, а французинът отправи удар, който срещна напречната греда на вратата на ЦСКА.

Във втората минута от добавеното време Мустафа Сангаре изпрати топката във вратата на ЦСКА, но попадението на нападателя на Левски беше отменено заради засада. Така резултатът остана 3:0 в полза на "червените“.