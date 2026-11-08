Драган Нешич: Изключително горд съм с моя отбор

Старши треньорът на Левски Драган Нешич остана доволен от победата с 3:2 гейма над Миньор в среща от волейболното първенство при дамите. Ето какво каза пред БНТ специалистът след последната точка в срещата.

„Поздравления за Миньор, прекрасна игра, много добре играха, пожелавам и да играят винаги така, това вдига нивото на първенството. Ние сме на фаза, където имахме два важни мача с ЦСКА и миньор. Имаме 47 грешки срещу ЦСКА, днес имаме 40 грешки. Много от тези грешки днес Миньор от друга страна успя да ни насочи да бъркаме. Радвам се за публиката, изключително горд съм от моя отбор. Имаме много работа, но имаме още време да анализираме грешките“, коментира Нешич.

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