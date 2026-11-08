Предимно слънчево време, на места с мъгли

В следобедните часове на много места от Западна България ще има мъгла, която в отделни райони ще се задържи почти през целия ден. В останалата част от страната ще е слънчево и почти тихо, с максимални температури между 6° и 13°, в София – около 8°, по Черноморието 9°-10°.

През нощта от запад облачността ще се увеличи и в отделни западни райони ще превали. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо с минимални температури между минус 1° и 4°, в София – около 1°, по Черноморието между 2° и 7°, а максималните ще бъдат между 6° и 12°, в София – около 9°, на морския бряг 12°-13°. Предимно облачно ще бъде утре, като дъжд ще вали на места в западната половина от страната, а през нощта срещу вторник валежите ще се преместят на изток. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад.

По Черноморието в сутрешните часове ще е слънчево, но облачността бързо ще се увеличи и вплътни. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, а температурата на водата е 13°-15°.

И в планините ще преобладава облачно време. В масивите от Западна и Централна България ще вали дъжд, а над около 1700 метра сняг. Ще духа умерен вятър от югозапад, по най-високите части – от запад-северозапад.

Във вторник още преди обяд валежите в източните райони ще спрат, а облачността над много райони ще се разкъсва временно и ще намалява. Ще духа слаб, до умерен вятър от юг. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 10° и 15°. През следващите дни затоплянето ще продължи и в петък минималните температури ще са близки до 10°, а максималните – до 20°.

В сряда и четвъртък вероятността за валежи е по-малка, но не са изключени слаби превалявания, докато в петък валежи ще има на повече места, главно в Южна България.