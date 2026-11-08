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Кристиан Райчев: Работим неуморно и ежедневно, преследваме класиране в Европа

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Спорт
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За бъдещето на Ботев Пловдив - разговор с новия изпълнителен директор на клуба Кристиан Райчев.

кристиан райчев
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Преследваме класиране в Европа. Дали чрез спечелването на Купата или чрез класиране в Топ 4 вече ще покаже развитието на шампионата по-нататък. Но категорично целите, които са заложени са високи. То е участие в Европа през следващия сезон. Това заяви в предаването "Арена спорт" новият изпълнителен директор на Ботев Пловдив.

Той заяви, че не се чувства като "новата силна фигура в Ботев Пловдив".

"Избирането ми за изпълнителен директор беше наложително с оглед трагичните събития, които застигнаха нашия клуб и господин Филипов. Така трябваше да се направи, че да се попълни Съвета на директорите с още едно лице. Останалите членове на съвета на директорите предцениха да ме изберат за изпълнителен член. От тази гледна точка по-скоро аз възприемам позицията си като някаква временна длъжност с цел подпомагане на едно плавно преминаване към нова силна фигура, както вие си изразихте", обясни Райчев.

На въпроса търси ли Ботев Пловдив нов бащица, той отговори:

"Господин Филипов успя да изгради един модел, който да не зависи от бащица и той не би го квалифицирал него като бащица. Смятам, че той успя да организира бизнеса в Пловдив по такъв начин, че да акумулира голям брой спонсори и рекламодатели на отбора и поради тази причина отборът в момента успява да функционира. Да, не по същия начин и със същия темп на растеж, който може би се очакваше, но за мен понятието бащица е така наслоено във времето с една негативна конотация и от тази гледна точка смятам, че не трябва това да бъде начинът на развитие на Ботев, а и на повечето български клубове занапред."

"Господин Филипов беше всичко за Ботев. Съвсем спокойно мога да го кажа. От тази гледна точка смъртта му се отрази изключително шокиращо за работата и на администрацията, и на футболистите. Той беше в ежедневен непрекъснат контакт с всеки един служител на клуба, с всички футболисти, с целият щаб. От тази гледна точка и заради начина по който за съжаление го застигна тази съдба всичко беше изключително шокиращо. Отрази се това и чисто административно на функционирането на клуба, тъй като той като изпълнителен директор бораваше и с банковите сметки, беше в непрекъснат контакт с всички контрагенти и спонсори. От тази гледна точка през миналия месец имаше немалки и нелеки затруднения, с които обаче се справихме на този етап от гледна точка на функционирането на клуба. Смятам, че и административно, и до някъде финансово успяваме да се справяме", заяви новият изпълнителен директор.

"За съжаление, без да се появи нов и силен инвеститор, по-скоро ще ни бъде много трудно да запазиме отбора в тази компилация, в която е в момента от гледна точка на финансите. Така че категорично е необходимо да има някои нов и силен инвеститор, за да може да се продължи с този темп на растеж, който беше заложен от господина Филипов", добави Райчев.

Той бе запитан и дали името на Мило Борисов може да се свърже с клуба, Райчев обясни:

"Аз няма да коментирам спекулации, които са се разпространили в медийното пространство. Водят се преговори, няма да коментирам с кого и как, но когато има нещо като новина, ще бъде сведено до обществеността."

"Работим неуморно и ежедневно, за да се случат нещата по най-правилния начин. Феновете са най-големият актив, който Ботев Пловдив притежава. От тази гледна точка ние винаги сме разчитали и ще продължаваме да разчитаме на тяхната подкрепа и те го показват всеки колкото може и по какъвто начин може, разбира се, според възможностите си. От тази гледна точка смятам, че феновете са зад нас и ще продължават да ни подкрепят и занапред", каза още новият шеф в пловдивския клуб.

Вижте разговора във видеото!

#Кристиан Райчев #ПФК Ботев Пд

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