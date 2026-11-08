Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е трудно, проверяват има ли замърсяване край Синеморец

Експерти от РИОСВ – Бургас и “Басейнова дирекция” взимат проби от морската вода край Синеморец, за да установят има ли замърсяване, след като вчера морето изхвърли стотици чували с червен пипер на един от дивите плажове в района. Община Царево е готова да съдейства за почистването, но трудният достъп до мястото ще затрудни дейностите.

Между 100 и 200 чувала, пълни с червен пипер, са изхвърлени от морето на див плаж край Синеморец. Според Областната управа в Бургас товарът вероятно е бил превозван в корабен контейнер, който се е отворил в морето, а теченията са отнесли чувалите към брега.

Експерти от Регионалната екоинспекция в Бургас и Басейнова дирекция взимат проби от морската вода, за да установят има ли замърсяване. Резултатите се очакват през следващата седмица. Достигането до плажа обаче е сериозно предизвикателство и за самите проверяващи, тъй като се налага да изминат близо два километра пеша през труднодостъпен терен. Затова им съдействат служителите на горското стопанство.

Община Царево вече е заявила готовност да почисти плажа от чувалите, въпреки че той е изключителна държавна собственост. Дейностите обаче могат да започнат едва след разпореждане на Военната прокуратура. Самото почистване ще бъде изключително трудно, защото до него не може да достигне автомобил или тежка техника.

От Община Царево настояват държавата да изработи ясен механизъм за реакция при подобни случаи и да осигури средства за почистване на бреговата ивица. Засега остава неизяснен произходът на чувалите и дали те имат връзка с товара на потъналия край Шабла контейнеровоз. Два контейнера, единият от които цистерна, изплуваха по бреговете край Лозенец и Синеморец.

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