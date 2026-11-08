Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

В първото си телевизионно интервю след избора за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че България има нужда от намаляване на политическото напрежение. Той очерта приоритети за обществените медии, културните институции и българските общности зад граница, защити идеята за закон за българския език и коментира скандала с помилванията.

Кирил Вълчев открои два основни извода от изборите. Първият е историческият избор на жена за президент, а вторият – победата на идеята за съгласие вместо противопоставяне:

"България за първи път избра жена президент и това изобщо не е маловажно. В момента в Европейския съюз, заедно с Илияна Йотова, има само още три жени президенти – на Ирландия, Малта и Словения. Изобщо в историята на Съюза само 12 държави са имали жени държавни глави, а в световен мащаб – само 20 държави." "В нашия случай Илияна Йотова е човек с голям държавен опит, с мисия за България и с много знания. Това е голям символ за нашия народ – народ, който е направил така, че жените да започнат да гласуват години преди жените в Гърция, Португалия и Швейцария. Народ, който създава светско образование за жените и момичетата далеч преди други народи. Още през 1841 г. Анастасия Димитрова в Плевен създава светско училище. Това показва демократичното мислене на нашия народ – че гледаме на всеки в страната като на равноправен, без значение дали е мъж или жена и каква религия изповядва", заяви Вълчев.

Според него вторият важен извод от изборите е, че е надделяла идеята за обединение:

"На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата", подчерта той.

Вълчев не се съгласи с оценката, че Русия е спечелила президентските избори заради победата на Илияна Йотова. По думите му подобни определения не помагат на обществения разговор:

"Аз мисля, че спечелиха пробългарските сили. Няма смисъл от раздаване на такъв тип определения. Вярвам, че дори тези, които говорят така за нашата победа, също са пробългарски, а не про- някакви други сили."

На въпрос дали без подкрепата на Румен Радев кандидат-президентската двойка би успяла да спечели, Вълчев отговори, че победата е резултат от подкрепата на много хора:

"Нямаше да успеем без всички, които ни подкрепиха. Но по-важното е, че нас ни подкрепиха избиратели на всички партии."

Вълчев коментира и спекулациите за отношенията между президентството и изпълнителната власт. Той отхвърли както съмненията, че президентът ще бъде "гумен печат" на правителството, така и твърденията, че двете институции непременно ще бъдат в конфликт.

Като все още изпълняващ длъжността генерален директор на БТА Вълчев коментира и параметрите на държавния бюджет. Той заяви, че подкрепя по-високото увеличение на възнагражденията на учителите, но според него подобно внимание трябва да получат и други професионални общности:

"Не виждам защо да не бъде подкрепен бюджет, в който се дава голям знак с малко по-високото увеличение на възнагражденията за българските учители. Но едновременно с това искам да припомня нещо, за което настоявам от години – журналистите в обществените медии – БНТ, БНР и БТА, трябва да бъдат равнопоставени на учителите. Защото това са училищата за днешния ден на България. Към тази група трябва да бъдат прибавени и хората, които работят в българските библиотеки, музеи, галерии, театри и читалища, защото те пазят духа на страната ни. Бих прибавил и българските дипломати, най-вече младите български дипломати, чиито възнаграждения също доста изостанаха. Струва си на това да бъде обърнато внимание."

Той постави и въпроса за дългосрочната подкрепа за българските медии зад граница. По думите му финансирането им не трябва да зависи от ежегодни решения и смени на правителства:

"Българските медии по света, които говорят или пишат на български език, трябва да бъдат подкрепяни системно. В момента има добри примери, има програма, която дава известно насърчение и помощ, но трябва да се мисли дългосрочно. Това трябва да бъде заложено в българския бюджет за години напред. Трябва да подходим системно. Това ще бъде голяма подкрепа за нашите сънародници по света."

Вълчев определи като една от големите задачи пред политиците и институциите през следващите месеци намаляването на напрежението в обществото. И припомни думи на покойния създател на Дарик радио Радосвет Радев, които според него са особено актуални след избори:

"Многократно повтарях по време на предизборната кампания нещо, което казваше Радосвет Радев. Когато кандидатите се изпокарваха, той казваше: "Помнете, след неделята на гласуването идва понеделник". И всички ще живеем отново в една страна, заедно. И така стана. Дойде понеделник, всички сме заедно. Знам, че няма да е лесно, но нека да се опитаме. Аз съм сигурен, че ние с госпожа Йотова ще успеем да забравим това, което говориха за нас, за да бъдем заедно и да чуваме добрите идеи от всички страни."

На въпрос за скандала с помилванията и за това дали случилото се е грешка на Илияна Йотова, пропуск на екипа или проблем в процедурата, Вълчев отказа да даде категорична оценка:

"Няма да го определя нито като грешка, нито като капан. Точно защото съм юрист, при нас действа правилото: дай ми фактите, за да ти дам решение. Аз не знам фактите. Но имам мнение как нещата трябва да изглеждат оттук нататък. Най-големият проблем с помилванията е част от по-големия проблем в нашето общество – доверието. В случая става дума за доверието в процедурите и доверието в експертизите. Нека помислим заедно с парламента дали тези процедури могат да бъдат уредени не с президентски указ, а със закон."

Вълчев коментира и бъдещето на Българската телеграфна агенция, която ръководи като генерален директор. Той заяви, че решението кой ще го наследи е на парламента, но очерта няколко задачи, които според него трябва да бъдат продължени:

"За мен е важно, че оставям БТА във възход. Важно е който и да я поеме, да прояви постоянство. БТА е със свободен достъп. Вече хората забравиха, че преди не можеха да влизат и да четат новините на агенцията, без да платят. Голяма оценка за моите колеги и за начина, по който организирах работата в БТА е, че по време на предизборната кампания нямаше нито една жалба и нямаше нито един упрек за новините, които агенцията публикуваше."

Вълчев заяви, че след встъпването си в длъжност като вицепрезидент няма намерение да се мести в резиденция.

Вижте целия разговор във видеото