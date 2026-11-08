Атанас Атанасов, ДБ: Страхът беше използван като инструмент за влияние върху изборите

Консолидацията на демократичните сили достигна някакво равнище, но не толкова максимално, колкото да донесе победа. Опозиционните сили не са консолидирани, не са под едно знаме. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" ген. Атанас Атанасов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Той обвини руските служби за нагнетяването на страх около войната в Черно море, разкритикува бюджетната политика на правителството и предупреди за опити за влияние върху избора на нов ВСС.

Атанасов обясни, че не е участвал в предизборния щаб и не е давал предложения за кандидатската двойка. По думите му решението дали да бъде поискана директна подкрепа от ГЕРБ и ДПС е било деликатно, тъй като подобен ход е можел да отблъсне част от избирателите на ПП-ДБ. Той припомни и инициативата си отпреди повече от година за обединяване на проевропейските политически сили около общ механизъм за излъчване на кандидатури:

"Аз бях инициатор преди повече от година на една кръгла маса, където да съберем всички проевропейски сили. Въпросът беше с какъв механизъм да се стигне до избор на кандидатите – дали трябва да има предварителни избори. Това нещо беше обсъждано задълбочено и много хора го подкрепиха в крайна сметка. Очевидно назначаването на Гюров за служебен премиер промени тези намерения. Идеята беше наистина да се проведат вътрешни или предварителни избори, но назначаването му за премиер провали този вариант, защото той естествено беше поставен на пистата за кандидат-президент."

Според Атанасов темата за войната и мира е изиграла съществена роля за резултата от балотажа. Той определи противопоставянето между „война“ и „мир“ като успешна спекулация на политическите сили около Илияна Йотова, основана на нагнетяване на страхове сред избирателите:

"Това беше една успешна спекулация от страна на щаба на Йотова, изобщо на социалистическите сили, с нагнетяването на страх. Страхът е много важен инструмент за получаване на управление на гласове в обществото и сред хората. Страхът беше използван, че войната вече е на нашите граници. Темата с дроновете и потопените кораби беше част също от нагнетяването на страха в българските граждани. И съм сигурен, че това е операция на руските служби за нагнетяване на страх в България."

По думите му ударите по търговския флот в Черно море са имали не само военни, но и политически и икономически цели – да повлияят на изборите, да затруднят корабоплаването и да увеличат застрахователните разходи. Атанасов смята, че подобни действия са повлияли по различен начин на отделните групи избиратели – активирали са русофилски настроените граждани и са потиснали активността на проевропейските избиратели заради опасенията от разрастване на войната.

Той определи като проблематична и позицията на българското правителство относно произхода на дроновете и атаките в Черно море:

"Това е проблематично за образа на България пред нашите партньори в НАТО и в Европейския съюз."

Атанасов коментира и бюджетната политика на кабинета, като отправи критики към планираното ново задлъжняване и идеите за създаване на държавни предприятия:

"Става въпрос за социалистически бюджет, защото имаме нова социалистическа партия. Това е начинът на мислене. Ако направите реминисценции с миналото, особено хората, които са живели в този период, това са подобни ходове, които на времето правиха социалистите, когато пак имаха пълно мнозинство при Жан Виденов. И този камион, за който говори министър-председателят, това е техният камион. И да внимават какво правят със спирачките."

Атанасов постави под въпрос и предназначението на част от предвидения дълг от 9 млрд. евро, като заяви, че не е ясно къде ще отидат около 3 млрд. евро от средствата. Според него наличието на парламентарно мнозинство и самостоятелно правителство предполага поемането на отговорност за непопулярни мерки, вместо увеличаване на задлъжняването.

По повод скандала с обсъжданото използване на средства от втория пенсионен стълб Атанасов заяви, че не участва в лобиране в полза на частни пенсионни фондове и дори не познава детайлите около конкретните дружества. Той обвини управляващите, че използват внушения за предполагаеми лобистки интереси, вместо да дадат отговор за самото обсъждане на подобна мярка:

"Това са типично социалистически ходове за национализиране на частна собственост. Това са обсъждали. И сега защо този скандал толкова много се разшири? Защото не си признават. Това е типичният начин на поведение на бившите комунисти – когато нямат някакво обяснение, да пуснат нещо, което не е ясно, и оттам нататък да започнем да го обсъждаме и да го тълкуваме."

Атанас Атанасов изрази сериозни опасения и във връзка с процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Той заяви, че макар да е крайно време настоящият състав да бъде сменен, съществуват рискове новият орган да попадне под политическо влияние:

"Крайно време е този Висш съдебен съвет, който два мандата нанесе толкова щети, да си отиде. В същия момент обаче виждам с очите си и имам информация, че в Министерския съвет директно кадруват кои да бъдат избрани за членове на Висшия съдебен съвет, но не само да бъдат избрани, а и да бъдат послушни."

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