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Протестите в Албания не стихват

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Не стихват протестите и в Албания. Пред сградата на Министерството на образованието в Тирана избухнаха сблъсъци, след като протестиращите запалиха кофи за боклук и замеряха полицаите с камъни и коктейли Молотов.

Силите на реда използваха водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите. Студентите не допуснаха участие на опозиционния лидер Сали Бериша. Те се обявиха против участието на политици в протестите.

Още в средата на октомври студентите в Албания поставиха искания за по-добри условия на образование и срещу недостатъчната финансова подкрепа, която получават от държавата.

#протести в Албания #Тирана

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