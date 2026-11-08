Протестите в Албания не стихват
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Снимка: БТА
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Не стихват протестите и в Албания. Пред сградата на Министерството на образованието в Тирана избухнаха сблъсъци, след като протестиращите запалиха кофи за боклук и замеряха полицаите с камъни и коктейли Молотов.
Силите на реда използваха водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите. Студентите не допуснаха участие на опозиционния лидер Сали Бериша. Те се обявиха против участието на политици в протестите.
Още в средата на октомври студентите в Албания поставиха искания за по-добри условия на образование и срещу недостатъчната финансова подкрепа, която получават от държавата.