Синдикатите в МВР излязоха на протест в София, който прерастна в шествие по централните столични улици. Причина за недоволството на полицаи, пожарникари и надзиратели в затворите е липсата на увеличение в бюджета за следващата година в сектор "Сигурност".

Униформените настояват в план-сметката за следващата година, между първо и второ четене, да бъдат чути техните искания и техните заплати да бъдат индексирани така, както предвиждат управляващите да бъдат индексирани възнагражденията и на държавните служители в другите сектори.

Илия Кузманов, Синдикална организация на служителите в МВР: "Ние имаме професии. Тези професии, за да бъдат достойни, трябва да бъдат заплатени достойно, но днес, тук и сега, сме излезли за честта си. Ние отричаме, отричаме да бъдем сочени като проблем, за държавния бюджет и въобще за държавния фиск."

Европейският полицейски съюз с писмо до министър Демерджиев декларира, че застава зад исканията на българските служители на МВР, съобщиха от синдиката.

Снимки: БТА

Симона Попова, Синдикална организация на служителите в МВР: "От Европейския полицейски съюз, получихме важната новина, че е даден старт на законодателна инициатива за признаване на полицейската професия за "високорискова"."

Протестиращите се отправиха на шествие по столичните улици, което премина покрай финансовото и правосъдното министерство и приключи пред парламента и Министерския съвет.