Правителството е овладяло скоростта на бюджетния дефицит, а с бюджета за 2027 г. са заложени намаляване на дефицита, оптимизация на разходите и запазване на социалните плащания. Това заяви заместник-председателят на парламента Иван Ангелов от „Прогресивна България“.

По повод метафората на премиера Румен Радев за „камиона по нанадолнището“, използвана при представянето на новия бюджет, Иван Ангелов заяви, че правителството вече е овладяло ситуацията. Според него бюджетът за 2027 г. ясно показва посоката към намаляване на дефицита и ограничаване на разходите.

„Факт е, че с предложения Бюджет за 2027 година ясно показахме, че е овладяна скоростта на камиона, с който върви по нанадолнището, и дори, отново метафорично казано, има пилот в самолета, в случая има шофьор в камиона, който ще овладее тази кризисна ситуация. Много ясно в Бюджет 2027 е заложено снижаването на бюджетния дефицит, оптимизацията на разходите, запазването на социалните плащания, същевременно понижаване на процента на разходите спрямо брутния вътрешен продукт, които много нараснаха през настоящата година.“

Според Ангелов е несправедлива евентуалната глоба от Европейската комисия заради свръхдефицита.

„Тази глоба би била несправедлива по отношение на промяната в последния момент на методиката, по която се определя кой, как и с каква сума да бъде глобен и при какви условия. Когато променяме правилата на играта по време на срещата, не е най-удачният вариант. И все пак трябва да споменем, че този бюджетен дефицит не се е натрупал през последните няколко месеца, а е плод на управлението на редица други правителства и парламенти преди нас.“

Той отхвърли обвинението, че управляващите се оправдават с предишните кабинети. Той припомни, че правителството е имало ограничено време да подготви бюджета за настоящата година, а публичните финанси са били в тежко състояние.

На въпрос дали България може едновременно да разчита на европейско финансиране, да привлича китайски и турски инвестиции и да отстоява специална позиция по въпроса за Украйна, Ангелов заяви, че страната води балансирана външна политика. Като пример той посочи одобреното пето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Това, което е видно през последните месеци и към момента, е, че водим една изключително балансирана и прагматична външна политика и това, че България има мнение, има позиция и отстоява това свое мнение и тази своя позиция, в никакъв случай не повлиява по някакъв негативен начин върху България и върху сегашната ситуация, върху управлението. Пример за това са включително от последната седмица одобреното пето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, с което ние изпълнихме почти максимум. Близо 99% от плащанията в размер на 6,2 милиарда евро.“

Ангелов подчерта, че водещ при вземането на решения е националният интерес.

По темата за избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет и постигнатото мнозинство Ангелов заяви, че разговорите с останалите парламентарни формации са били необходими заради изискването за конституционно мнозинство.

По казуса с отстраняването на кмета на Варна и дали представители на други политически сили в Общинската избирателна комисия са се ориентирали към „Прогресивна България“, той отрече да разполага с подобна информация.

Вижте целия разговор с Иван Ангелов във видеото.