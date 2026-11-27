Над 33 млн. евро ще отдели министерството на транспорта за ремонт на стари влакове, докато бъдат купени нови. Това обяви ресорният министър Георги Пеев, който представи бюджета на ведомството за следващата година.



По думите му ще бъдат поръчани 23 нови влака, осигурени са и близо 33 млн. за поддръжката им. Ведомството е спряло обаче проекти за 350 млн. евро за изграждане на нова жп инфраструктура, заради съмнение, че при тях има нарушения. Тежко остава положението в БДЖ и "Български пощи", но ще се изпълнява оздравителен план, увери министърът. Той коментира, че в структурите на министерството на транспорта ще бъдат съкратени и 1800 щата, повече от които празни. В самото министерство са освободени досега десет човека.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Говорим за оптимизация на разходи на ресурси, но се говори за съкращения на хора като бройки. Има критики, има разсъждения по темата. Безцелното и безконтролното намаляване на разходи или съкращаване на определени бройки, просто за да се покаже, че нещо се прави - смятам, че не е целесъобразно. В министерство на транспорта и в подчинените му структури има доста сериозен дисбаланс, има предприятия, които имат дублиращи се функции, има обаче места, в които се извършват доста сериозни дейности и имаме липса на необходимата бройка персонал. Ние трябва да направим така през тази година, че да пренасочим ресурсите там където е необходимо."



