БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Сблъсъци по време на протестите във Франция

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Сблъсъци избухнаха в няколко френски града между полицията и "жълтите жилетки". Напрежение имаше в Париж, Лион и Бордо.

Във френската столица полицията предотврати забранено събиране на площад "Конкорд". Около 100 души са били обградени от силите на реда, а координаторът и говорителят на "жълтите жилетки" са били задържани.

В Лион полицията използва сълзотворен газ срещу демонстранти, които се опитаха да блокират основна улица. Според властите в протестите в цялата страна са участвали около 146 хиляди души. Организаторите обаче съобщават за поне 250 хиляди протестиращи.

#недоволството в Европа #протести във Франция

Водещи новини

Празнуваме Архангеловден
Празнуваме Архангеловден
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Напрежение в плевенското село Гривица след трагедията, при която загина 4-годишно дете Напрежение в плевенското село Гривица след трагедията, при която загина 4-годишно дете
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Трима души са открити мъртви в дома на стрелеца в Краков Трима души са открити мъртви в дома на стрелеца в Краков
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Проф. Александър Маринов: Официалното писмо до ЕК е едно Проф. Александър Маринов: Официалното писмо до ЕК е едно
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Сблъсъци по време на протестите във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протестите в Албания не стихват
Чете се за: 00:42 мин.
По света
За есенната вълна на френското недоволство пред камерата на БНТ в...
Чете се за: 12:05 мин.
Европа
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ