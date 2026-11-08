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Съдиите гласуват повторно за новите членове във Висшия съдебен съвет

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Снимка: БТА
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Общото събрание на съдиите ще проведе повторно гласуване, след като вчера не бяха избрани новите членове от квотата на съдиите за Висшия съдебен съвет.

Нито един от кандидатите, които са 21, не е получил повече от половината от действителните гласове. Съгласно Правилата за избор на членове на ВСС, за избрани се смятат кандидатите, които са получили най-много гласове.

Мандатът на настоящия състав на ВСС е с изтекъл преди повече от 4 години. Квотата на съдиите във ВСС включва шестима представители.

#представители на ВСС #кандидати за ВСС #съдии

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