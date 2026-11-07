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Нетаняху с призив към единство ден преди мандата за съставяне на правителство

Христо Ценов от Христо Ценов
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нетаняху призив единство ден мандата съставяне правителство
Снимка: БТА
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Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова към единство - ден преди президентът Ицхак Херцог да възложи мандат за съставяне на кабинет.

Заявката на Нетаняху е - да не се формира правителство с хора, които търсят унищожението на Израел. Държавният глава призова партиите - да направят всичко възможно за избягването на политическа криза, след като никой кандидат не спечели убедителен брой гласове.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Сега е времето за единство. Има хора, които искат правителство пълно с поддръжници на тероризма. Такова правителство няма да премахне заплахата от Иран. Няма да защити нашите геройски войници в Газа и Ливан. Една трета от тях наричат войските ни „военни престъпници.“

#мандат #съставяне на правителство #Бенямин Нетаняху

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