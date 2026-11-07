Нетаняху с призив към единство ден преди мандата за съставяне на правителство

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова към единство - ден преди президентът Ицхак Херцог да възложи мандат за съставяне на кабинет.

Заявката на Нетаняху е - да не се формира правителство с хора, които търсят унищожението на Израел. Държавният глава призова партиите - да направят всичко възможно за избягването на политическа криза, след като никой кандидат не спечели убедителен брой гласове.