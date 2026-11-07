БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нови части от София са без топлоподаване от днес заради...
Чете се за: 01:15 мин.
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
Чете се за: 02:45 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. Около и след полунощ на места в низините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София - около минус 2°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри. Ще духа слаб вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части - умерен, север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

В понеделник ще преобладава облачно време, на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Със слаб вятър от южната четвърт ще започне затопляне и през втората половина от седмицата минималните температури навсякъде ще бъдат над нулата, а дневните ще достигат на места 16°-18°, а на отделни места - и до 20°.

Във вторник преди обяд в равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска облачност. По-късно през деня вятърът от югозапад ще се усили, видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и временно ще намалее.

#времето #прогноза за времето #топло време #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
2
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги Любенов"
4
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги...
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на цяла България
5
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”
6
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
5
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
6
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...

Още от: Времето

Следобед мъглите почти навсякъде ще се разсеят
Следобед мъглите почти навсякъде ще се разсеят
Предимно слънчево време в събота, ветровито в Източна България Предимно слънчево време в събота, ветровито в Източна България
Чете се за: 01:55 мин.
Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник
8695
Чете се за: 02:10 мин.
Студено за сезона, но слънчево през почивните дни Студено за сезона, но слънчево през почивните дни
Чете се за: 02:37 мин.
Слънчево есенно време в петък Слънчево есенно време в петък
Чете се за: 01:45 мин.
Предимно слънчево в петък, с мъгла в котловините и низините в сутрешните часове Предимно слънчево в петък, с мъгла в котловините и низините в сутрешните часове
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица 19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години "Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нетаняху с призив към единство ден преди мандата за съставяне на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След новините: За есенната вълна на френското недоволство пред...
Чете се за: 12:05 мин.
По света
Нови протести във Франция: Лидерът на крайнолевите започна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ