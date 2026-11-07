30 пилоти стартираха в първия ден на писта "Генезис" край Каляново

Тридесет пилоти, разделени в четири състезателни серии, стартираха днес в първия ден на писта „Генезис“ 2026, която се провежда на специализираното трасе „Дракон“ край Калояново.

В очакваната с най-голям интерес серия „Макси“ победител в днешното състезание стана Димитър Балев с Порше Карера Къп. Той записа убедителен успех, изпреварвайки с 29,834 сек. Иван Влъчков със Син Кар S1GT и с 48,584 сек. Константин Маршавелов с Мицубиши Лансър Ево 10.

В серия „Туринг“ първата позиция бе за Димитър Кондев, който пресече финалната линия с аванс от 13,564 сек. пред Кристиян Христов и с 1:00,779 мин. пред завършилия трети Александър Е. Димитров. И тримата на почетната стълбичка са с автомобили Хонда Сивик.

Победата в серия „Спорт“ завоюва Александър Антов (Хонда Сивик), втори с изоставане от 9,160 сек. се класира Мартин Петков (Citroen Saxo), а подиума допълни Любен Емануилов с автомобил Peugeot 106. Изоставането на Емануилов от победителя бе 30,377 секунди.

В серия „Купа Лада“ триумфът бе за Веселин Николаев, който изпревари с 1:12,188 мин. Валери Илиев и с 1:45,266 мин. завършилият трети Стефан Желев.

Писта „Генезис“ продължава и в утрешния ден с квалификационни серии, които започват в 9:00 часа, а състезанията в четирите серии стартират в 13:00 часа.

В неделния ден, зрителите ще могат да се насладят на участието и на един от най-силните родни пистови състезатели, който ще застане зад волана на Porsche Carrera Cup.