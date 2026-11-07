Патриарх Даниил: Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели, почитаме загиналите български воини

Днес е Архангелова задушница - ден за памет и почит към тези, които вече не са сред нас. Негово Светейшество - Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи заупокойна молитва за всички загинали български воини.
Честванията в София бяха пред военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища. Почит пред паметта на военнослужещите, загинали за родината, отдадоха президентът и главен военнокомандващ Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов. По традиция на този ден в цялата страна се провеждат военни ритуали, заупокойни молитви и церемонии в памет на загиналите воини.
Снимка: БТА
Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Особено дълбока е нашата признателност към българските войни, които през превратностите на историята са защитавали свободата, независимостта и достойнството на нашето отечество. Техният подвиг е свидетелство за онази жертва на любов, за която Исус Христос и Господ ни казват: „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели!“