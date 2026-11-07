БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нови части от София са без топлоподаване от днес заради...
Чете се за: 01:15 мин.
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
Чете се за: 00:55 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стрелба в Полша: Шест жертви и десетки ранени, сред тях и полицаи

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази

Мотивите за атаката се изясняват

стрелба полша десетки жертви ранени сред тях полицаи
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко шестима убити и поне 15 ранени след стрелба в Полша в центъра на Краков. Извършителят е ранен и откаран в болница. Има пострадали полицаи, единият от тях е в критично състояние. Преди площада, извършителят, който е полски гражданин, е стрелял по трамвай. Мотивите му се изясняват.

Малко след 15.00 часа следобед местно време. На един от централните площади в Краков спира кола. От нея мъж открива огън. Настъпва паника. За минути на място пристига полиция. Започва преследване на извършителя, след по-малко от половин час той е заловен. Оказвал е съпротива. При опит да избяга е прострелян, ранени са и двама служители на реда.

Снимка: БТА

По информация на местни медии стрелецът е бил облечен във военни дрехи, според експерти е и добре обучен, заради начина му на боравене с оръжие. Използва е полуавтоматична карабина. Премиерът Доналд Туск заяви, че е информиран за стрелбата от вътрешния министър, като последния пътува към Краков. Градът е вторият по големина в Полша и е на около 250 км от столицата Варшава. Сигурността на поляците е основен приоритет за нас, написа в платформата Екс президентът Карол Навроцки.

Карол Навроцки, президент на Полша: „Дълбоко съм обезпокоен от трагичните събития в центъра на Краков. Мислите ми са с жертвите, ранените и техните семейства.“

Площадът е отцепен, полицейското присъствие в района е засилено. Не е ясно дали извършителят е действал сам.

#жертви #стрелба #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
1
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна
3
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
5
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и...
Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник
6
Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
5
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
6
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...

Още от: Европа

Петима загинали при стрелба в полския град Краков, издирват се съучастници на нападателя
Петима загинали при стрелба в полския град Краков, издирват се съучастници на нападателя
Европрокуратурата разследва възможна измама със средства за поддръжка на жп линията Мадрид – Севиля Европрокуратурата разследва възможна измама със средства за поддръжка на жп линията Мадрид – Севиля
Чете се за: 01:35 мин.
Шофьорски туризъм за дизел в Белгия и за бензин във Франция Шофьорски туризъм за дизел в Белгия и за бензин във Франция
Чете се за: 01:57 мин.
Всеки трети 15-годишен в ЕС има затруднения с четенето и математиката Всеки трети 15-годишен в ЕС има затруднения с четенето и математиката
Чете се за: 05:57 мин.
Арести по време на протест в Амстердам Арести по време на протест в Амстердам
Чете се за: 00:37 мин.
Референдум за спорен закон в Словения Референдум за спорен закон в Словения
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Антон Кутев: Бюджетът ще бъде подкрепен от „Прогресивна България“, но очаквах по-смели реформи Антон Кутев: Бюджетът ще бъде подкрепен от „Прогресивна България“, но очаквах по-смели реформи
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Владислав Панев, ДСБ: Това е страхлив бюджет, правителството трябва да действа по-смело и да съкрати държавните разходи Владислав Панев, ДСБ: Това е страхлив бюджет, правителството трябва да действа по-смело и да съкрати държавните разходи
Чете се за: 06:37 мин.
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две версии на писмо с един и същи номер и дата: Кой текст е...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Заупокойна панихида за Архангелова задушница във Военния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ