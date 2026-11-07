Стрелба в Полша: Шест жертви и десетки ранени, сред тях и полицаи

Най-малко шестима убити и поне 15 ранени след стрелба в Полша в центъра на Краков. Извършителят е ранен и откаран в болница. Има пострадали полицаи, единият от тях е в критично състояние. Преди площада, извършителят, който е полски гражданин, е стрелял по трамвай. Мотивите му се изясняват.

Малко след 15.00 часа следобед местно време. На един от централните площади в Краков спира кола. От нея мъж открива огън. Настъпва паника. За минути на място пристига полиция. Започва преследване на извършителя, след по-малко от половин час той е заловен. Оказвал е съпротива. При опит да избяга е прострелян, ранени са и двама служители на реда.

Снимка: БТА

По информация на местни медии стрелецът е бил облечен във военни дрехи, според експерти е и добре обучен, заради начина му на боравене с оръжие. Използва е полуавтоматична карабина. Премиерът Доналд Туск заяви, че е информиран за стрелбата от вътрешния министър, като последния пътува към Краков. Градът е вторият по големина в Полша и е на около 250 км от столицата Варшава. Сигурността на поляците е основен приоритет за нас, написа в платформата Екс президентът Карол Навроцки.

Карол Навроцки, президент на Полша: „Дълбоко съм обезпокоен от трагичните събития в центъра на Краков. Мислите ми са с жертвите, ранените и техните семейства.“

Площадът е отцепен, полицейското присъствие в района е засилено. Не е ясно дали извършителят е действал сам.