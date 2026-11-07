Антон Кутев: Бюджетът ще бъде подкрепен от „Прогресивна България“, но очаквах по-смели реформи

Бюджетът ще бъде подкрепен от депутатите на „Прогресивна България“. Това заяви Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание, в предаването „Говори сега“. Според него основната задача на финансовата рамка е да ограничи нарастването на бюджетния дефицит и държавния дълг, без това да става за сметка на социалните плащания и икономическия растеж.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Няма съмнение, че бюджетът е ключовият политически документ и той ще бъде подкрепен от депутатите на „Прогресивна България“. Голямата задача е да ограничим дефицита и дълга, без да намаляваме социалните разходи. Продължаваме да увеличаваме пенсиите и доходите, но не можем да го правим с темпове, които водят до натрупване на десетки милиарди нов дълг.“

Той призна, че лично е очаквал по-смели реформи, но според него настоящият бюджет трудно може да доведе до съществени структурни промени.

„Лично аз бих искал по-смели реформи. Искаше ми се нашето управление да започне с много по-резки ходове. Този бюджет обаче няма как да направи съществени реформи. Надявам се следващата година това да бъде възможно“, заяви депутатът.

По отношение на съдебната реформа Кутев определи избора на нов Висш съдебен съвет като един от най-важните политически залози. Според него е необходимо да бъдат избрани хора с чиста биография, които да гарантират независимостта на съдебната система.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Нашата цел не е да накажем предишните, а да създадем ред, който да важи за предишните, за сегашните и за бъдещите. Ако не направим така, че тези правила да се отнасят и за нас, които в момента управляваме, няма да има никакъв смисъл да правим съдебна реформа.“

Кутев предупреди, че съпротивата срещу реформата ще бъде сериозна, но изрази надежда, че парламентът ще постигне необходимото мнозинство. Депутатът коментира и критиките на опозицията към управляващите, като призова политическият дебат да се върне към реалните проблеми и предложенията за бъдещето на страната.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Българите имат нужда от сблъсък на политически проекти и от визия за бъдещето. Не от разговори в социалните мрежи, клипчета и генерирани с изкуствен интелект подигравки. Имаме нужда от истински разговор.“

За резултатите от президентските избори Кутев призна, че слабата мобилизация на част от избирателите е сериозен предупредителен сигнал.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Това беше много сериозна червена светлина. Бях убеден, че гражданите ще ни подкрепят и този път, но съм убеден, че това е за последно, ако не си свършим работата. Вълната приключи. Оттук нататък всичко е на масата и никой няма да ни отпусне нито един глас, който не сме заработили лично.“

Според Кутев избирателите на „Прогресивна България“ са предимно леви, но сред тях има и значителна част центристи. Той обаче подчерта, че политическото позициониране е по-малко важно от реалните резултати.

„Единственият шанс да останем възможно най-дълго на власт и да променим възможно най-много неща е да докажем на хората, че можем да свършим реална работа. Убеден съм, че този бюджет, макар да не показва окончателно политиките на „Прогресивна България“, води в тази посока“, заключи Антон Кутев.

Вижте целия разговор във видеото