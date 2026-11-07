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Позиция на вицепремиера Гълъб Донев във връзка с медийни запитвания за кореспонденцията на България с ЕК

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позиция вицепремиера гълъб донев връзка медийни запитвания кореспонденцията българия
Снимка: БТА
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В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ. Такова предложение не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.

Тук можете да се запознаете с официалната кореспонденция между България и Европейската комисия, както и с автентичния текст на писмото от 2 ноември 2026 г., подписано от мен в качеството ми на финансов министър. Именно тези документи имат значение за управлението на публичните финанси в условията на процедура по прекомерен дефицит, а не хартиен лист, поставен в папка в телевизионно студио.

Всички публични документи показват пълно съответствие между проекта на бюджетен план, изпратен на 15 октомври на Европейската комисия, писмото от 2 ноември и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година, който вчера беше представен, изпратен на социалните партньори и публикуван на сайта на Министерството на финансите.

По време на бюджетната процедура, която започна още през август, са обсъждани различни предложения и идеи, но окончателното решение кои от тях да намерят място в проекта на бюджет е на Министерството на финансите. В същото време трите одитни доклада на Сметната палата не анализират идеи и намерения, а констатират конкретни нарушения и действия, засягащи сериозно управлението и разходването на публичните средства от всички партии, които сами определиха политическата си конфигурация като „сглобка“.

Скриването на 1.5 млрд. лева от бюджетния дефицит, за да се изпълнят условията за въвеждане на еврото, подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и прокарването на т.нар. „популярни“ бюджети с прекомерна разходна част са само част от примерите за безотговорното управление на публичните финанси в последните 6 години.

#кореспонденция #Гълъб Донев #Европейската комисия #България

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