БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
Чете се за: 00:55 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следобед мъглите почти навсякъде ще се разсеят

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове мъглите почти навсякъде ще се разсеят и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В източните райони и по Черноморието ще духа умерен и силен северен вятър, а в останалата част от страната – слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°.

През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне. Около и след полунощ отново на много места в низините, котловините и около водните басейни ще е мъгливо или с ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е от 14° до 16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части – умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

В понеделник ще преобладава облачно време, а на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Температурите ще останат без промяна. Във вторник преди обяд в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност. По-късно през деня вятърът от югозапад ще се усили, видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и временно ще намалее. Температурите слабо ще се повишат. В сряда ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали слаб дъжд, но затоплянето ще продължи. В четвъртък ще има променлива облачност, по-значителна над Източна България. Ще духа умерен югозападен вятър и максималните температури ще са в широки граници – от 12° до 22°.

#предимно слънчево време #мъгли #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна
3
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията
6
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Времето

Предимно слънчево време в събота, ветровито в Източна България
Предимно слънчево време в събота, ветровито в Източна България
Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник
7154
Чете се за: 02:10 мин.
Студено за сезона, но слънчево през почивните дни Студено за сезона, но слънчево през почивните дни
Чете се за: 02:37 мин.
Слънчево есенно време в петък Слънчево есенно време в петък
Чете се за: 01:45 мин.
Предимно слънчево в петък, с мъгла в котловините и низините в сутрешните часове Предимно слънчево в петък, с мъгла в котловините и низините в сутрешните часове
Чете се за: 02:10 мин.
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
45185
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Заупокойна панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница в София (СНИМКИ) Заупокойна панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години "Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Общото събрание на съдиите избира своите представители във ВСС
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорски туризъм за дизел в Белгия и за бензин във Франция
Чете се за: 01:57 мин.
По света
"Седмица на морето без пластмаса" – екоакция се...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ