Следобед мъглите почти навсякъде ще се разсеят

В следобедните часове мъглите почти навсякъде ще се разсеят и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В източните райони и по Черноморието ще духа умерен и силен северен вятър, а в останалата част от страната – слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°.

През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне. Около и след полунощ отново на много места в низините, котловините и около водните басейни ще е мъгливо или с ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е от 14° до 16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части – умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

В понеделник ще преобладава облачно време, а на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Температурите ще останат без промяна. Във вторник преди обяд в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност. По-късно през деня вятърът от югозапад ще се усили, видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и временно ще намалее. Температурите слабо ще се повишат. В сряда ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали слаб дъжд, но затоплянето ще продължи. В четвъртък ще има променлива облачност, по-значителна над Източна България. Ще духа умерен югозападен вятър и максималните температури ще са в широки граници – от 12° до 22°.