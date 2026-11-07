Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция

Представеният от правителството бюджет за следващата година очаквано постави въпроси и предизвика политически и обществени реакции. В студиото на предаването "Панорама" снощи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отново сблъскаха позициите си за това имало ли намерение правителството да се пренасочват средства от втория пенсионен стълб.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Ние сме имали други разговори с пенсионно-осигурителните дружества. Водени са разговори и в тази посока, водени са разговори и в друга посока с други мерки, които да доведат до това гражданите да могат да се възползват при определени обстоятелства от част от натрупаните средства, които имат в пенсионните си партиди. Всичко това е било в диалог с пенсионно-осигурителните дружества. Този диалог завърши, че ние с тях стигнахме до споразумение, в което пенсионно-осигурителните дружества чрез създаването на инвестиционен фонд да могат да участват в инфраструктурни проекти на държавата."

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "От управляващите излизаха, казваха – това са фалшиви новини, такива неща не са обсъждани. Аз си нося друго нещо – и това е писмо от г-н Гълъб Донев до ЕК. И ще прочета много малка част: Правителството предлага временното пренасочване на част от задължителната пенсионна вноска от втория стълб към първия стълб за периода 2027-2029 година. Това е писмо от 2 ноември. Т.е. всичките твърдения, че това били измислици и фалшиви новини бяха една лъжа. И се надявам г-н Гълъб Донев да си каже – това вие ли сте го писали, което аз имам, или ще отречете и това." Гълъб Донев: "Това са коментари, които са правени в периода, в който ние сме комуникирали с ЕК." Божидар Божанов: "На 2 ноември. Един ден преди аз да обявя, че вие го готвите и вие се отказахте."

Гълъб Донев: Не казвам, че сме се отказали заради това, че вие сте обявили, а просто защото ние сме в диалог с пенсионно-осигурителните дружества и с тези дружества ние имаме съвсем друга политика. Така, че това не може да бъде акцент, не може да бъде мотив затова, че правителството търси някакъв начин, средства, за да запълни огромната дупка в дефицита, който има в държавните финанси." Божидар Божанов: "Ако ми позволите да призова отново г-н Донев да се извини на българите за лъжата и затова, че непрестанно и той, и премиера се оправдават с опозицията и твърдят, че тя е истерична и генерира фалшиви новини. Видяхме, че лъжата е ясна. И аз вярвам, че българите ще различат истината от лъжата и доброто от злото."