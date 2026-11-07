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Хулио Веласкес: Имаме цялата увереност на света, че ще направим добър мач срещу ЦСКА и ще го спечелим

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Български футбол
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Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг утре в дербито на Първа лига

хулио веласкес благодарение работата момчетата сме европейските клубни турнири
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес, говори пред медиите преди утрешното дерби с ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига. Испанецът заяви, че участието на Сержиньо и Акрам Бурас е под въпрос и решението ще бъде взето след днешната тренировка.

„Засега Сержиньо и Бурас са под въпрос. Трябва да видим днешното тренировъчно занимание как ще протече. След това ще вземем решение. В процес да възстановяване сме. Както всеки отбор на света, първите 48 часа тече процес на възстановяване. В момента не сме напълно възстановени. Говоря за футболистите, които изиграха голяма част от двубоя. Това важи и за противниковия отбор. От емоционална гледна точка това са ситуации, в които трябва да покажем зрялост. Ако продължим да мислим за мача от четвъртък, със сигурност ще загубим. Ако напълно забравим мача в четвъртък, можем да сме в ситуация, в която да се преборим за победата", коментира наставникът.

"Митков и Кирилов със сигурност няма да могат да играят. Все още трябва да премислим различни ситуации, за да изберем стартовите 11. Вчера имахме възстановителна тренировка, ще решим днес. ЦСКА е много добър отбор с добри индивидуалности. Имат много енергия. Можеха без проблем да постигнат позитивен резултат срещу Панатинайкос. ЦСКА може да ни направи труден деня. Имаме цялата увереност на света, че ще направим добър мач и ще го спечелим", убеден е той.

Аз проявявам уважение към всеки един мой колега и работата му. Не искам да влизам в сравнения с Гиздол. Ако искаме да се представим добре, трябва да покажем същия ритъм“, каза Веласкес.

Испанският треньор коментира конкуренти в първенството:

„Има три институции, които имат по-високи бюджети. Знам публично, че ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво от нас. Ние с организация искаме да отидем в правилната посока, за да изравним това. ЦСКА 1948 успява да прави добри трансферни прозорци с бюджета, с който има. Има и други отбори, които вървят нагоре с развитието си. Отбори като Ботев Пловдив, които имат много добри условия“.

Веласкес смята, че в България има добри млади футболисти и първенството е на много по-високо ниво.

„България е страна с много възможности. Навън хората имат грешна преценка за държавата и нашият продукт не се продава и показва по начина, по който заслужава. Изключително щастлив съм тук, хората са невероятни. Ако това го поставим във футболния контекст, първенството има много възможности да се развива. Смятам, че от гледна точка на това развитие, може да се направи добър продукт. Ако поставим това и в контекста на националните отбори и федерацията, има интересни млади играчи. Някои деца може да имат интересно бъдеще. Ако се гледа позитивно, бъдещето може да е много добро. За мен не е правилно да търсим негативното“, обясни испанецът.

„Когато взимаме решения, ги правим вътрешно, използвайки мнението на всички от екипа. Не знам какви са очакванията на хората. Аз се опитвам да взема решенията по най-добрия начин, без да търсим извинения, защото и двата отбора влизаме в мача при едни и същи условия. И двата отбора имахме мачове в четвъртък. Трябва да се съобразим с футболистите, които са с контузии и умора", завърши Веласкес.

#Хулио Веласкес

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