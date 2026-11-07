БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Арести по време на протест в Амстердам

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Запази
Арести по време на протест в Амстердам
Снимка: БТА
Слушай новината

Около 200 души са арестувани в Амстердам на протеста срещу изграждането на центрове за данни в Европа. Демонстрантите нахлуха на строеж на такъв център. Протести днес ще има в 16 страни.

Демонстрантите настояват за временен мораториум врху изграждането на нови центрове за данни, както и за прозрачност колко енергия и вода използват технологичните компании.

Европейските институции са "за" изграждането на центрове за данни, но признават необходимостта от баланс между развитието на технологиите, енергийната сигурност и опазването на околната среда.

#Амстердам 1928 #Нидерландия #протести

Водещи новини

Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на цяла България
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години "Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов: Българите гласуваха за стабилност, не виждам условия за протести Вицепремиерът Иво Христов: Българите гласуваха за стабилност, не виждам условия за протести
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Тома Биков: Ако имахме една дясна кандидатура, най-вероятно щяхме да имаме друг президент Тома Биков: Ако имахме една дясна кандидатура, най-вероятно щяхме да имаме друг президент
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Архангелова задушница е – почитаме паметта на починалите
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Протест на шофьори на камиони заради свлачището по пътя Юндола...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Франция се готви за нова протестна вълна
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ