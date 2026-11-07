Арести по време на протест в Амстердам
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Снимка: БТА
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Около 200 души са арестувани в Амстердам на протеста срещу изграждането на центрове за данни в Европа. Демонстрантите нахлуха на строеж на такъв център. Протести днес ще има в 16 страни.
Демонстрантите настояват за временен мораториум врху изграждането на нови центрове за данни, както и за прозрачност колко енергия и вода използват технологичните компании.
Европейските институции са "за" изграждането на центрове за данни, но признават необходимостта от баланс между развитието на технологиите, енергийната сигурност и опазването на околната среда.