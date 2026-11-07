Арести по време на протест в Амстердам

Около 200 души са арестувани в Амстердам на протеста срещу изграждането на центрове за данни в Европа. Демонстрантите нахлуха на строеж на такъв център. Протести днес ще има в 16 страни.

Демонстрантите настояват за временен мораториум врху изграждането на нови центрове за данни, както и за прозрачност колко енергия и вода използват технологичните компании.

Европейските институции са "за" изграждането на центрове за данни, но признават необходимостта от баланс между развитието на технологиите, енергийната сигурност и опазването на околната среда.