Заупокойна панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница в София (СНИМКИ)

По традиция на Архангелова задушница почитаме и паметта на загиналите български воини. Честванията в София са пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

Заупокойната панихида отслужи Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Паметта на загиналите войници беше почета и с военен ритуал от Националната гвардейска част.

Почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение отдадоха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.

снимки: БТА

Военни ритуали за Архангелова задушница се провеждат в цялата страна.