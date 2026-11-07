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Тома Биков: Ако имахме една дясна кандидатура, най-вероятно щяхме да имаме друг президент

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Снимка: БНТ
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Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков смята, че е имало реална възможност за излъчване на обща дясна кандидатура за президент, която да спечели изборите. Според него обаче, "Демократична България" е предпочела политическото позициониране пред опита за победа. Биков коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" президентските избори, бюджета, отношенията между политическите сили, избора на нов ВСС и необходимостта от реформи.

"Разбира се, че можеше. То се вижда в резултата и на първия, и на втория тур. Аз говоря за това, че ако имахме една дясна кандидатура, каквато още в самото начало господин Борисов предложи, най-вероятно щяхме да имаме друг президент. За съжаление колегите от "Демократична България" по-скоро искаха да се позиционират, отколкото да спечелят изборите. Това е истината. Нямаше задача за спечелване на изборите, а за позициониране като основна опозиционна сила, като най-шумната опозиция", заяви Биков.

По думите му ГЕРБ няма нужда от препозициониране, тъй като партията е в опозиция още от април. Той обясни, че формацията е дала 100 дни толеранс на новото правителство, но след пет месеца без видими резултати е нормално да засили критиките си:

"Ние от април месец сме препозиционирани и сме опозиция. Още в началото казахме, че очакваме от правителството определени действия – спешни и дългосрочни. И мисля, че на петия месец, след като не се случва нищо, е напълно нормално ние да започнем да изискваме много повече. Защото меденият месец свърши, видяхме костюмите на министрите, разходиха ги. За съжаление, според мен продължават да ги разхождат и нищо добро не ни чака."

По отношение на бюджетната политика на правителството Биков смята, че най-големият проблем не е само размерът на дефицита, а липсата на реални структурни реформи. Той припомни, че практиката бюджетите да се натоварват с нови разходи преди избори е започнала още през 2021 г.:

"По-големият проблем за мен е, че се бяга от какъвто и да било тип реформа. Структурна реформа не означава да съкратиш 10 щата или да увеличиш с три щата. Тя означава да промениш отношенията и съотношенията между различните сектори или вътре в рамките на един сектор. Да кажеш: това не ми трябва, с това държавата повече не трябва да се занимава."

Според него настоящото управление разполага с достатъчно парламентарна подкрепа, за да предприеме необходимите промени, но досега не е показало ясна реформаторска програма:

"Българските граждани дадоха 131 депутата на господин Радев точно заради това – да реформира, да провежда структурни реформи. Ние не сме видели нито един съществен закон през последните пет месеца в парламента. Законодателството в голямата си част е работа на правителството. Ние приемаме законите, но правителството ги предлага. Ако се правеха реформи, аз съм убеден, че щяхме да ги усетим."

Биков отправи критики и към начина, по който правителството представя бюджетната си политика. Според него посочването на дефицит от 3,5% на касова основа създава погрешна представа за реалното състояние на публичните финанси:

"Истината е, че бюджетният дефицит е 4,3%, ако ползваме методиката, с която беше представен предишният бюджет. Аз не мисля, че има нужда от някакви заблуди. Да, положението с бюджетния дефицит е тежко. Аз виждам, че те за пет-шест месеца не са в състояние да кажат освен какво ще разградят, приключат и разрушат, какво ще построят и какво ще направят. Коя е основната цел? Аз не виждам целта."

По думите му министър-председателят трябва да е готов да понесе критики, особено когато от него се очакват реформи, които неизбежно ще доведат до политически щети:

"Първо ми прави впечатление, че господин Радев иска да му ръкопляскат постоянно. Това за мен е голям проблем за един министър-председател. Министър-председателят не може да очаква това. Напротив, той би трябвало да е с нагласата, че ще бъде критикуван, особено когато от него се очакват реформи. Ако той направи реформи, най-вероятно ще понесе и доста щети. Ако не направи реформи, аз съм убеден, че ще понесе още по-големи щети", коментира Биков.

По отношение на членството на България в еврозоната депутатът заяви, че не смята присъединяването към валутния съюз за причина за настоящите икономически затруднения. Според него фокусът трябва да бъде върху действията на правителството срещу инфлацията и поскъпването на електроенергията и горивата. Биков посочи, че отговорността за справянето с икономическите предизвикателства е на управляващите:

"Няма да е проблем еврото, ако след месец цените скочат заради цената на тока и цената на горивата. Еврото ли ще бъде проблем или липсата на антиинфлационни мерки от страна на правителството? Факт е, че има международни ситуации, но в крайна сметка няма правителство, което да отговаря на тези предизвикателства. Ако правителството не може да отговаря на тези предизвикателства, тогава защо ни е това правителство?" попита депутатът.

По темата за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет Биков изрази съмнение, че процедурата е действително независима. Според него кандидатите в крайна сметка ще бъдат избрани според политическите квоти, независимо от начина, по който са представени.

Вижте целия разговор във видеото

# ГЕРБ-СДС #Тома Биков

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