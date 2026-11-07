Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги Любенов"

Спомняме си за Вежди Рашидов, който гостува в студиото на предаването "Денят започва с Георги Любенов" през 2024 година. Рашидов си отиде от този свят вчера, малко преди да навърши 75 години.

Вежди Рашидов: "Аз имах една шеметна кариера и работих честно и почтено за една партия и споделях каузата. И споделям каузата на тази партия, ако тази кауза е онази, за която тръгнах. Аз сам излязох от политиката. Особено, ако човек е живял като свободен артист. Разбира се, че много ми тежи. Аз съм човек, който искам да говоря истини и свободно, а не като политик да говоря глупости. Той ни лъже, ние му вярваме и така си живеем, като оня кафеджията – аз вика не им слагам захар, кафе... Те не си слагат захар. Какво пият тези хора? Въобще такава е тая игра. Аз съм човек, който сигурно ще умре тук. Със сигурност, това вече го знам. Децата ми напуснаха държавата. Така обезлюдяваме всичко. Аз останах без традиции вкъщи да обядвам с децата си. Важно е темата да е сериозна. Защото животът ни е сериозен, това не е майтап. Искам като седна пред хората да бъдат този Вежди, който е бил винаги честен. Аз съм бил такъв човек, отворен човек съм бил. Честен човек съм бил. И имам едно име и с него искам да си ходя..."