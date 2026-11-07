Предимно слънчево време в събота, ветровито в Източна България

Ще бъде предимно слънчево, в часовете преди обяд – с мъгли. В източните райони ще духа умерен и силен северен вятър, а в останалата част от страната – слаб до умерен, от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 2°, а максималните – между 7° и 12°, за София – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, главно по северното крайбрежие - силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е от 14° до 16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 1°.

В неделя в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Ще е почти тихо или със слаб вятър. Температурите ще останат без съществена промяна, по-ниски от обичайните за периода.

В понеделник ще преобладава облачно време и на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Още през нощта срещу вторник облачността ще намалее и през деня над повечето райони ще бъде предимно слънчево, но преди обяд в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност. В сряда от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали слаб дъжд.