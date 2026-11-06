Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник

И утре ще бъде слънчево, но денят около водните басейни, в низините и котловините отново ще започне с намалена от мъгли видимост.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 2°.

Вятърът ще се ориентира от североизток и в източните райони ще се усили.

В област Добрич се очакват опасни пориви със скорост до около 90 километра в час.

Максималните температури ще бъдат по-ниски от днес, между 7° и 12°, в София – около 10°, на морския бряг – 8° - 9°.

Слънчево, но много ветровито ще бъде утре и по Черноморието, с умерен, по северното крайбрежие – временно силен северен вятър.

Добри условия за туризъм в планините в съботния ден. Ще бъде слънчево. Ще духа умерен, временно силен северен вятър.

Максималните температури по най-високите върхове ще останат отрицателни – от минус 4° на Мусала до минус 2° на Черни връх.

В по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево, но по-студено от обичайното за сезона.

Повече облаци и превалявания ще има по западното крайбрежие на полуострова.

Дъжд ще вали на много много места на Апенините, както и на Пиренейския полуостров. Слабо ще превалява и на Британските острови.

В останалата част от Европа, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево, със сутрешни мъгли.

В неделя и у нас ще бъде слънчево, в часовете преди обяд в низините, котловините и около водните басейни – с мъгли.

Температурите ще останат без съществена промяна. В понеделник ще преобладава облачно време, а на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а температурите – и минималните, и максималните, ще се повишат.

В сряда отново ще има слаби превалявания, но затоплянето ще продължи.