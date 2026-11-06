БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков:...
Чете се за: 02:35 мин.
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи...
Чете се за: 04:40 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
Чете се за: 06:20 мин.
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима...
Чете се за: 00:25 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево през уикенда, дъжд в понеделник и ново затопляне във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
9106
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И утре ще бъде слънчево, но денят около водните басейни, в низините и котловините отново ще започне с намалена от мъгли видимост.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 2°.

Вятърът ще се ориентира от североизток и в източните райони ще се усили.

В област Добрич се очакват опасни пориви със скорост до около 90 километра в час.

Максималните температури ще бъдат по-ниски от днес, между 7° и 12°, в София – около 10°, на морския бряг – 8° - 9°.

Слънчево, но много ветровито ще бъде утре и по Черноморието, с умерен, по северното крайбрежие – временно силен северен вятър.

Добри условия за туризъм в планините в съботния ден. Ще бъде слънчево. Ще духа умерен, временно силен северен вятър.

Максималните температури по най-високите върхове ще останат отрицателни – от минус 4° на Мусала до минус 2° на Черни връх.

В по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево, но по-студено от обичайното за сезона.

Повече облаци и превалявания ще има по западното крайбрежие на полуострова.

Дъжд ще вали на много много места на Апенините, както и на Пиренейския полуостров. Слабо ще превалява и на Британските острови.

В останалата част от Европа, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево, със сутрешни мъгли.

В неделя и у нас ще бъде слънчево, в часовете преди обяд в низините, котловините и около водните басейни – с мъгли.

Температурите ще останат без съществена промяна. В понеделник ще преобладава облачно време, а на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а температурите – и минималните, и максималните, ще се повишат.

В сряда отново ще има слаби превалявания, но затоплянето ще продължи.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
3
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
4
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
6
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Времето

Предимно слънчево време, на места с мъгли
Предимно слънчево време, на места с мъгли
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
Чете се за: 00:45 мин.
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
8822
Чете се за: 01:42 мин.
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20° Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
7439
Чете се за: 02:05 мин.
Следобед мъглите почти навсякъде ще се разсеят Следобед мъглите почти навсякъде ще се разсеят
Чете се за: 02:30 мин.
Предимно слънчево време в събота, ветровито в Източна България Предимно слънчево време в събота, ветровито в Източна България
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“ Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима загинали и 88...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ивайло Мирчев поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ