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Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
20:02, 06.11.2026
Чете се за: 00:52 мин.
Отново заради бомбени заплахи: Приземиха два самолета на...
14:49, 06.11.2026
Чете се за: 00:22 мин.
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин...
13:42, 06.11.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
13:03, 06.11.2026 (обновена)
Чете се за: 03:10 мин.
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
12:39, 06.11.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Военен дрон е изхвърлен от морето край Шабла (СНИМКИ)
11:45, 06.11.2026 (обновена)
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
10:38, 06.11.2026
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
08:50, 06.11.2026
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
00:05, 06.11.2026 (обновена)
Чете се за: 05:25 мин.
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Спорт
Спортни новини 06.11.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
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20:50, 06.11.2026
Спорт
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20:34, 06.11.2026
Животновъди на протест заради разпределението на парите за компенсации
20:28, 06.11.2026
Какво очакват хората, работодателите и синдикатите от бюджета 2027?
20:21, 06.11.2026
Срив на технологичните гиганти: Как победата на демократите в САЩ...
20:09, 06.11.2026
Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и...
19:38, 06.11.2026
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
19:35, 06.11.2026
Европа за мира в Украйна: След твърденията на Тръмп за предстоящо...
19:10, 06.11.2026
Атанас Пеканов: Намаляваме дефицита и държавния дълг, но запазваме...
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#спортни новини
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ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
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Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
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Спортни новини 06.11.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 06.11.2026
Спортни новини 05.11.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 05.11.2026
Спортни новини 05.11.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 05.11.2026
Спортни новини 04.11.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 04.11.2026
Спортни новини 04.11.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 04.11.2026
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Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...
18:01, 06.11.2026
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У нас
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна
21:20, 06.11.2026
Чете се за: 13:00 мин.
У нас
Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване
20:09, 06.11.2026
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какво очакват хората, работодателите и синдикатите от бюджета 2027?
20:28, 06.11.2026
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
21:48, 06.11.2026
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
19:38, 06.11.2026
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Срив на технологичните гиганти: Как победата на демократите в САЩ...
20:21, 06.11.2026
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Бащата на Меган Маркъл е арестуван в САЩ: Томас Маркъл отговаря за...
22:07, 06.11.2026
Чете се за: 00:50 мин.
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