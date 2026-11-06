Срив на технологичните гиганти: Как победата на демократите в САЩ ще засегне изкуствения интелект

Шок на пазарите след синьото цунами, което заля американската политика - за броени часове акциите на технологични гиганти се сринаха, а загубите са за милиарди долари. Причината - заявката на демократите, че предстои въвеждането на строги регулации в областта на изкуствения интелект. Към този час, когато отвъд Океана финансовите пазари отново отвориха, се наблюдава известно успокояване, но трайно ли е то?

Ню Йорк, рано сутринта в петък - бурната радост при отварянето на пазарите е породена от лекото покачване на акциите след вчерашния шокиращ срив на индексите. Поголовна продажба на акции в технологични гиганти заличи около 3 трилиона долара от пазарната стойност на компаниите. Само за няколко часа.

Динамиката на пазарите се обяснява с първоначален оптимизъм, след победата на демократите в Съединените щати и очакванията, че това ще доведе до край на войната в Близкия изток. Така първо видяхме понижение на цените на петрола и горивата. Последвалият срив на акциите на технологични гиганти също не е изненадващ:

Софи Кидерлин, финансов експерт: "Обяснението е много просто - очакванията, че демократите ще затегнат регулациите върху изкуствения интелект и че ще направят изграждането на дейта центрове по-трудно. Този шок се пренесе от "Уолстрийт" на европейските и азиатските пазари."

Погледите бяха отправени най-вече към Тексас, където новоизбраният губернатор Джина Инохоса се закани да сложи край на изграждането на дейта центрове. През последните години щатът на Самотната звезда бавно, но сигурно се превръщаше в новата Силициева долина, а милиардери като Илън Мъск инвестираха там милиарди.

От началото на втория си мандат, Доналд Тръмп активно се бори да премахва регулациите за изкуствения интелект. Помага и за инвестиции в сектора. Очаква се сега Конгресът, вече под контрола на демократите, да затегне контрола.

Чи-чао Лин, икономист: "През последните две години световните финансови пазари бяха силно зависими от изкуствения интелект. В основата им са дейта центровете, които осигуряват облачни услуги. Ако инвестициите в изграждането на тези центрове намалеят, това силно ще затрудни всички компании, които вече са направили преход към използването на изкуствен интелект. Това беше и причината пазарите да реагират така бурно през изминалите дни." Адам Търнкуист, финансов експерт: "Търсенето на продукти от сферата на изкуствения интелект няма да спре само, защото някой може би ще въведе нови регулации. Това, което може би ще се промени, ще бъде скоростта, с която ще се изграждат нови центрове."

Днес се очакваше среща в Белия дом между съветници на Доналд Тръмп и собственици на някои от най-влиятелните технологични компании. В последния момент обаче, тя беше отменена, а от администрацията не потвърдиха дали решението е свързано със срива на борсите.