Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване

Опозицията излезе веднага с остри критики към проектобюджета на кабинета. Остра критика от страна на опозицията към проектобюджета, представен днес в УНСС, не само заради макроикономическите показатели, свързани с по-високите нива на инфлация и дефицит, но и заради липсата на работещи политики, с които да бъдат овладени галопиращите цени на енергийните ресурси, горивата и стоките.

Опозицията разкритикува правителството, че представените параметри в план-сметката на държавата ще доведат страната до рецесия.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Този бюджет нито е разумен, нито ще реши някои от проблемите на българското общество. Напротив, това, което ни предстои, е отново висока инфлация. Чухме за 4%, не сме видели параметрите на бюджета, тъй като той все още не е публикуван. Нов дълг - 8 милиарда и 600 милиона евро, увеличаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък свръхпечалба, увеличаване на данъка, който е свързан с облагането на ваучерите.“

Айтен Сабри, ДПС: „Мнозинството представи един бюджет, който е бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност. Ние виждаме, че покупателната способност намалява с всеки изминал ден. Няма мерки, които да са антиинфлационни. Не виждаме икономически мерки за бизнеса. Всичко това тика гражданите на Република България към прогресивно обедняване.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „Беше ни нарисувана една розова картина на бъдещо страхотно индустриално развитие. Вместо това ни беше представен спад в нарастването на брутния вътрешен продукт. Беше обяснено, че България ще бъде със здрави финанси. Вместо това ни бяха представени нови 9 милиарда евро дълг. Това е бюджетът на страшното свличане.“

Николай Денков: „Доходите на хората ще растат по-бавно, отколкото е инфлацията. По отношение на инвестициите капиталовата програма се намалява от 10 на 6 милиарда евро. Резултатът от това нещо е, че държавата, ако нещо не се промени, ще изпадне в рецесия само след няколко месеца.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Този бюджет предлага по много от същото и по-точно трайно обедняване на българския народ. Никаква борба с инфлацията, никаква борба с икономическите последици, абсолютно никаква борба с вдигането на цените. Нови много заеми, нищо ново, вдигане на данъците. Ние няма да подкрепим категорично този бюджет.“

Снимки: БТА

Параметрите на Бюджет 2027 трябва да бъдат обсъдени и със синдикатите и работодателите, преди план-сметката на държавата да влезе в Народното събрание.