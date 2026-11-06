Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027

Управляващите представиха параметрите на проектобюджета за следващата година. За първи път това се случи в Университета по национално и световно стопанство. Представянето мина под мотото „Бюджет 2027 - оздравяване на финансите и основа за социално и икономическо развитие“.

Румен Радев, министър-председател: "Бюджетът задава визията за развитие на държавата. Задава цели, приоритети, политики. Нашата цел е една и тя е ясна – българите да живеят по-добре и да живеят по-сигурно. За да постигнем тази цел в Бюджет 2027, трябва да решаваме сложни уравнения и да постигнем трудни баланси между това да намаляваме прекомерния дефицит и да свиваме разходи, а в същото време да не губим от доходи и социална подкрепа. Да свиваме и да разплащаме огромни финансови задължения, но в същото време да можем да инвестираме там, откъдето най-бързо може да дойде икономическото развитие на държавата. Освен цифрите за нас е изключително важна посоката. Посоката – откъде тръгваме, къде се намираме и къде и как искаме да отидем."

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Излизам пред вас да говоря честно и открито, да ви представя един бюджет на вразумяването, бюджет, който борави с реалните цифри, с реалните политики, с реалните тенденции. Бюджет 2027 е по-високи доходи и подкрепа за семействата. Бюджетът е и инвестиция в младите. Залгаме дифицитъ да бъде 3,5% от БВП."

Вицепремиерът отхвърли твърдения, че с представянето приключва дебатът по бюджета и че са изместили центъра от Народното събрание, Министерския съвет в един български университет, пък макар по думите му бил той най-големия в Югоизточна Европа.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Ние ще си спазим цикъла, по който вървим относно съгласуването и обсъждането на бюджета“, каза Гълъб Донев. Той посочи, че следващата седмица ще се проведат т.нар. малки тристранки, след това в сряда Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа проекта на държавен бюджет за 2027 г. Ние днес представяме публично проекта на бюджет за 2027 г., започваме тези открити обществени консултации по неговите параметри."

Следващата седмица ще се проведат т.нар. малки тристранки, след това в сряда Националния съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа проекта на държавен бюджет за 2027 г.

През следващите седмици и всеки министър ще направи пресконференция, за да представи своя бюджет за 2027 г.