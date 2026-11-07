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ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ 2027 И РЕАКЦИИТЕ

Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г.

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Очаква се в него да бъдат заложени рекордни приходи и разходи

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Правителството ще представи проектобюджета на държавата за следващата година. За първи път това ще се случи в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) като е предвидено да присъства целият кабинет, включително премиерът Румен Радев.

По предварителни данни се очаква бюджетът отново да бъде със свръхдефицит от над 3%, а нивото на приходите и разходите да е рекордно и да премине психологическата граница от 50 млрд. евро. Предвижда се също така таванът на дълга да надхвърли 39 млрд. евро.

Минималната работна заплата ще бъде 660 евро от 1 януари, предвижда се също така увеличаване на пенсиите от юли по швейцарското правило. В бюджета ще бъдат заложени допълнителни приходи от въвеждането на данък върху свръхпечалбата в шест сектора - банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователите, телекомуникационните компании и обменни бюра, както и от допълнителни регулации в хазарта.

Предвидени са повече социални плащания като ще се начислява допълнително данъчно облекчение за родителите, увеличава се и обезщетението за втора година майчинство. Облекченията са в размер до 2000 евро за първо дете, 4000 за две деца и 6000 за три и повече. Майчинството за втората година ще бъде около 450 евро на месец.

Очаква се днес в УНСС всеки министър сам да представи бюджета на собственото си министерство, а вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев - финансовата рамка.

#проектобюджет 2027 г. #бюджет 2027

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