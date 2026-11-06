Представяне на проектобюджета за 2027 в СНИМКИ

Министър-председателят Румен Радев и министрите от кабинета представят в Университета за национално и световно стопанство проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г.

Обикновено параметрите на бюджета, заедно с средносрочната бюджетна прогноза се публикуват на електронната страница на Министерството на финансите. След това те се обсъждат в Тристранния съвет заедно със социалните партньори, които също днес се очакват да дойдат на представянето, приема се бюджетът на Министерски съвет и се внася в Народното събрание за окончателно гласуване. Обикновено този процес отнема около месец.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ