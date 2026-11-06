БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново заради бомбени заплахи: Приземиха два самолета на...
Чете се за: 00:22 мин.
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин...
Чете се за: 01:52 мин.
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
Чете се за: 03:07 мин.
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
Чете се за: 01:37 мин.
Военен дрон е изхвърлен от морето край Шабла (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ 2027 И РЕАКЦИИТЕ

Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Премиерът Румен Радев представи основните параметри на държавния бюджет за догодина. Недостигът на средства в бюджета е 3,5 на сто или 4,9 млрд. евро. Приходите и разходите са рекордно високи.
Изчисленията са направени при 4% инфлация и 2,5% ръст на икономиката. Новият дълг, който държавата ще вземе е 8,5 млрд. евро като разходите за отбрана са над три милиарда.

Според заложеното в бюджета се предвижда общо съкращаване на разходите за труд в централната администрация с 10%. За целта ще бъдат закрити над 5000 щатни бройки - най-много в министерството на вътрешните работи, следвано от министерството на земеделието и министерството на регионалното развитие.

Най-малко щатни бройки ще бъдат съкратени в министерствата на външните работи, на спорта и на културата.

Предвижда се обаче на този фон увеличение на заплатите в държавната администрация с 5%, както и на учителските възнаграждения със 7,5 на сто. Замразяват се заплатите в силовите ведомства, както и на министрите и депутатите.

За първи път държавният бюджет беше представен в Университета за национално и световно стопанство в присъствието на членовете на кабинета, преподаватели и студенти и в отсъствието на лидерите на партиите на опозицията, които бяха поканени на представянето вчера. В началото премиерът Румен Радев се обърна за помощ към университетските преподаватели да дадат идея за стабилизиране на публичните финанси.

Румен Радев, министър-председател: "Ако ме попитате какво е Бюджет 27, ще ви отговаря много просто, това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона."

Именно стабилизирането на публичните финанси е сред основните задачи за правителството.

"Нашата цел е една и тя е много ясна - българите да живеят по-добре, да живеят по-сигурно."

В новия бюджет е заложено увеличение, както на разходите, така и на приходите. Въвежда се еднократен данък свръхпечалба в шест сектора, налогът върху разходите в натура се увеличава до 7%, въвежда се акциз върху луксозните автомобили и се въвежда данък върху ваучерите за храна от 7 на сто.

Румен Радев, министър-председател: "Искаме да отключим мощта на инициативата и на частния капитал, така че да се строят всички тези нови инфраструктурни проекти с частен капитал, за да имаме освободени публични ресурси за стратегическите сектори здравеопазване, образование и така нататък."

Повече пари са предвидени за отбрана и социално подпомагане. С промяна в данъчните закони, която все още не е приета от Народното събрание, се въвежда ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще получават родителите. Увеличава се обезщетението за втора година майчинство до 450 евро.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Изменението на разходите по министерства, министерството на отбраната е с най големият ръст на разходите капиталовите, следвано от министерството на труда и социалната политика."

На днешното представяне присъстваха и студенти от УНСС.

Преслава Петрова: "Мисля, че планът е твърде амбициозен, както видяхме дефицита за тази година е 4%, искат да го смъкнат до 3.2 в следващите 2 години - мисля, че ще отнеме повече време."

ИзабелРокова: "Гледам графиките и по тях съдя, че за всеки сектор има заделени средства. Надявам се наистина да подпомогнат тези звена и ще видим, ще си направим равносметката."

Проектът за бюджет ще бъде обсъден със социалните партньори следващата сряда, а до петък ще бъде приет на Министерския съвет и внесен за гласуване в Народното събрание.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Катанска.

#представяне на бюджет 2027 #Гълъб Донев #Румен Радев

Водещи новини

Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2027 г.
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът на правителството може да доведе държавата до рецесия Николай Денков: Бюджетът на правителството може да доведе държавата до рецесия
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Квартали в София остават без парно и без топла вода Квартали в София остават без парно и без топла вода
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Отново заради бомбени заплахи: Приземиха два самолета на летище...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военнослужещи унищожиха дрона, открит край Шабла
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Отиде си Константин Тренчев – един от символите на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНТ променя програмата си в памет на Вежди Рашидов
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ