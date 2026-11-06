Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията

Премиерът Румен Радев представи основните параметри на държавния бюджет за догодина. Недостигът на средства в бюджета е 3,5 на сто или 4,9 млрд. евро. Приходите и разходите са рекордно високи.

Изчисленията са направени при 4% инфлация и 2,5% ръст на икономиката. Новият дълг, който държавата ще вземе е 8,5 млрд. евро като разходите за отбрана са над три милиарда.

Според заложеното в бюджета се предвижда общо съкращаване на разходите за труд в централната администрация с 10%. За целта ще бъдат закрити над 5000 щатни бройки - най-много в министерството на вътрешните работи, следвано от министерството на земеделието и министерството на регионалното развитие.

Най-малко щатни бройки ще бъдат съкратени в министерствата на външните работи, на спорта и на културата.

Предвижда се обаче на този фон увеличение на заплатите в държавната администрация с 5%, както и на учителските възнаграждения със 7,5 на сто. Замразяват се заплатите в силовите ведомства, както и на министрите и депутатите.

За първи път държавният бюджет беше представен в Университета за национално и световно стопанство в присъствието на членовете на кабинета, преподаватели и студенти и в отсъствието на лидерите на партиите на опозицията, които бяха поканени на представянето вчера. В началото премиерът Румен Радев се обърна за помощ към университетските преподаватели да дадат идея за стабилизиране на публичните финанси.

Румен Радев, министър-председател: "Ако ме попитате какво е Бюджет 27, ще ви отговаря много просто, това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона."

Именно стабилизирането на публичните финанси е сред основните задачи за правителството.

"Нашата цел е една и тя е много ясна - българите да живеят по-добре, да живеят по-сигурно."

В новия бюджет е заложено увеличение, както на разходите, така и на приходите. Въвежда се еднократен данък свръхпечалба в шест сектора, налогът върху разходите в натура се увеличава до 7%, въвежда се акциз върху луксозните автомобили и се въвежда данък върху ваучерите за храна от 7 на сто.

Румен Радев, министър-председател: "Искаме да отключим мощта на инициативата и на частния капитал, така че да се строят всички тези нови инфраструктурни проекти с частен капитал, за да имаме освободени публични ресурси за стратегическите сектори здравеопазване, образование и така нататък."

Повече пари са предвидени за отбрана и социално подпомагане. С промяна в данъчните закони, която все още не е приета от Народното събрание, се въвежда ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще получават родителите. Увеличава се обезщетението за втора година майчинство до 450 евро.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Изменението на разходите по министерства, министерството на отбраната е с най големият ръст на разходите капиталовите, следвано от министерството на труда и социалната политика."

На днешното представяне присъстваха и студенти от УНСС.



Преслава Петрова: "Мисля, че планът е твърде амбициозен, както видяхме дефицита за тази година е 4%, искат да го смъкнат до 3.2 в следващите 2 години - мисля, че ще отнеме повече време."

ИзабелРокова: "Гледам графиките и по тях съдя, че за всеки сектор има заделени средства. Надявам се наистина да подпомогнат тези звена и ще видим, ще си направим равносметката."

Проектът за бюджет ще бъде обсъден със социалните партньори следващата сряда, а до петък ще бъде приет на Министерския съвет и внесен за гласуване в Народното събрание.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Катанска.