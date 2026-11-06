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Квартали в София остават без парно и без топла вода

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Кризата в столичната „Топлофикация" се задълбочава. Все по-често като единствен изход се споменава обявяването на дружеството в несъстоятелност. Ръководството на „Топлофикация" ще бъде изслушано другата седмица в СОС, като дотогава оттам отказват да коментират ситуацията. Ръководството на „Булгаргаз“ също поиска спешни мерки и среща със столичния кмет Васил Терзиев, която вече се е състояла. А иначе все повече хора в София остават без топла вода и парно, на фона на постоянно отлагащо се възстановяване на топлоподаването.

Най-тежка е ситуацията в кварталите „Изгрев“ и „Изток“. Хората нямат топла вода от август, а парно са имали само за няколко дни от началото на отоплителния сезон.

Христина Вълчева: „Пуснаха го миналата седмица за 3-4 дни и сега няма.“

- „Как се справяте?“

- „На климатици, монтирахме и бойлер, то е неспасяемо, все пак сме с три деца.“

Маргарита Николова: „Топлим си на котлона.“

- „Надявате ли се скоро да се пусне?“

- „Не.“

Целят квартал „Изток" от месеци е разкопан, подменят се тръбите на „Топлофикация“. Работата обаче върви бавно заради лошото време и краят на ремонта не се вижда.

Пресиян Нанчев: „Започнахме да проверяваме постоянно в сайта, където отлагаха датата на ремонта, в края на октомври почна яко копане и се оказа, че подменят цялото трасе. Водата тече два дни и спря, оттогава няма ни топла вода, ни парно. Така че, ситуацията общо взето е тъжна, неясна и обнадеждаваща.“

- „Абсолютно безобразие, просто нямам думи.“

От „Топлофикация“ също признават,че не могат да смогнат с изпълнението на ремонтите. Казват, че ще коментират ситуацията чак след извънредното заседание на СОС другата седмица. Списъкът с ремонти и аварии на сайта на дружеството е впечатляващо дълъг, стотици адреси са без топла вода и парно. Сред тях „Младост“, „Дървеница“, „Гео Милев“, части от центъра и други.

- „От колко време нямате парно?“

г-жа Паскалева, жител на Яворов: „Вече от една седмица.“

Според потърпевшите даването на дружеството на концесия не е решение.

Пресиян Нанчев: „Как ще дойде инвеститор, който ще се съгласи да поеме дълг от 1,300 000 евро, няма да стане.“

Според кмета Васил Терзиев концесията е единственият работещ вариант за „Топлофикация - София“, за да се осигурят необходимите инвестиции и да се преструктурира дългът на дружеството. Експерти обаче казват, че най-добрият вариант е дружеството да бъде обявено в несъстоятелност.

#без парно #София #квартали #без топла вода

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