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Разрушени пчелни кошери в Благоевградско - ще има ли компенсация за потърпевшите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Чете се за: 03:25 мин.
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Огромен брой сигнали за пчелини, нападнати от диви животни в Благоевград. Предполага се, че "нарушителите" са мечки. Има ли механизъм, по който потърпевшите могат да поискат обезщетения?.

Десетки са посегателствата срещу пчелини в Югозападна България само за година, показват данните на институциите. Голяма част от тях се установяват на следващия ден, когато пчеларите отиват на обекта. Много
често обаче самите пчелари започват да разчистват щетите и точно това е причината те след това да не получават обезщетения.

Христо е пчелар повече от 30 години. Повечето му кошери са разположени недалеч от благоевградското село Хърсово – място освен близо до града, също и предпочитано за почивка от много местни. Според пчеларя обаче в района мечки нападат пчелини всяка година. Тази също не се разминал без щети.

Христо Ганев, собственик на пчелини, потърпевш: "Отивам на пчелина и гледам 2/3 от кошерите разнесени по мястото. Стана ми весело, стана ми криво, стана ми тежко… Взех си жената с мен и тръгнахме в гората да събираме частите от кошерите от покривите, рамките. На около 200 метра навътре всичко беше отнесено по една пътека."

Според пчеларя мечките в близост до Благоевград са няколко.

Христо Ганев, собственик на пчелини, потърпевш: "От Бачиново до моите пчели, малко хора вярват, има 7 мечки. Едната мечка, мъжката, е горе-долу 2,5 - 3 метра голяма, много голямо животно… И е малко опасно и за хората, защото добре, че няма дъжд и не ходят хората за гъби, защото има много хора ходят за гъби, а това е опасно."

След нападения от диви животни на кошери има механизъм, по който потърпевшите могат да получат обезщетения от държавата. За всеки един отделен случай размерът на обезщетението зависи от големината на пчелина и нанесените щети. За да бъдат компенсирани обаче има няколко важни изисквания.

инж. Андон Стаменов, директор на ДГС – Благоевград: "Когато земеделският стопанин установи, че има щети от мечка - изяден мед, счупени кошери, най-важното нещо е да не пипа нищо и да подаде заявление до нас или до съответното горско стопанство. Ние мигновено реагираме, още същия ден се отива на място, установява се щетите, описват се и евентуално след това се изчисляват сумите."

Случаи с нападения на хищници на пчелини и други фермерски обекти в близост до горите ще зачестяват, прогнозират експертите. Причината е все по-малкото храна в горите за големите мечки и техните малки.

#пчелини #нападения от мечки

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