Протест на животновъди блокира движението по главния път София - Варна

В този час животновъди блокират движението по главния път София - Варна в района на севлиевското село Идилево. Недоволството е заради несправедливото според тях разпределение на кризисната помощ заради сушата и изключването редица области от подпомагането.

Точно в 12.00 часа животновъди от област Габрово, подкрепени от фармери от Велико Търново, блокираха движението в участъка от пътя между село Дилево и село Богатово.

Поводът за недоволството е неравномерното разпределение според тях на държавната помощ за сушата през миналата година.

Хората казват, че това поставя стопанства дори от една и съща област в несправедлива ситуация. Едните получават помощ, другите не. И настояват държавата и Министерство на замеделието и храните да преразгледа критериите

Цветослава Гутева, земеделски производител: "Нашите искания са животинте да не бъдат делени, едни и същи критерии да им както за кози и биволи, така и за крави и за овце и да не се делим на области. За всички области едно и също да бъде."

Стоян Христов, земеделски производител: "Очакваме да участват всички области, и статистиката да покаже, че всички животни имат нужда от подпомагане, всички тревопасни, които са засегнати от сушата имат нужда от подпомагане за компенсиране н ащетите от миналата година."

Животновъдите готвят и национален протест в среда в центъра на София.

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