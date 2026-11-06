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Омбудсманът предлага по-ниско ДДС за природния газ за домакинствата през настоящия отоплителен сезон

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Велислава Делчева
Снимка: БТА
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Омбудсманът Велислава Делчева изпрати предложение до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев да бъде обсъдена възможността за временно намаляване на 20%-то ДДС за природния газ за битовите потребители през отоплителен сезон 2026/2027 г., съобщиха от институцията.

Повод за предложението е рязкото поскъпване на природния газ. От 1 ноември 2026 г. спрямо същия период на миналата година увеличението на утвърдените цени за битовите потребители е между 46,33% и 56,50%.

„Като обществен защитник, с цел достъпно отопление и ограничаване на риска от задлъжняване, предлагам Правителството да обсъди възможностите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който временно да бъде намалена ставката на ДДС от 20% за доставките на природен газ за собствени домакински нужди на крайни битови потребители през отоплителния сезон 2026/2027 г. Предлагам мярката да обхване периода от 1 декември 2026 г. до 30 април 2027 г.“, пише Велислава Делчева.

Тя обръща внимание, че поскъпването надхвърля и заложените очаквания в Макроикономическата прогноза „Есен 2026“ на Министерството на финансите, в която се допуска цена на природния газ от 68 евро/МВтч.

В същото време за домакинствата на природен газ няма предвиден защитен механизъм, който да компенсира повишаването на цените. За разлика от потребителите на топлинна и електрическа енергия, за които КЕВР вече обяви възможност за запазване на цените след 1 януари 2027 г., битовите потребители на газ остават изложени на месечните ценови промени.

Омбудсманът подчертава, че преминаването към алтернативен начин на отопление в рамките на един отоплителен сезон е свързано със значителни и непредвидени разходи за домакинствата с изградени газови инсталации.

Предложената мярка е съобразена и с европейското законодателство. Директива 2006/112/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2022/542, допуска прилагането на намалена ставка на ДДС за доставките на природен газ до 1 януари 2030 г.

Намаляването на данъка ще бъде насочено единствено към битовите потребители. Причината е, че за домакинствата ДДС представлява окончателен разход, докато стопанските потребители с право на пълен данъчен кредит могат да неутрализират данъчната тежест чрез механизма на приспадане.

#намаляване на ДДС за природния газ #омбудсман Велислава Делчева #отоплителен сезон #предложение

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