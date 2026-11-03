КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%

Цената на природния газ ще продължи да расте и през декември, прогнозират от Комисията за енергийно и водно регулиране. Хората, които се отопляват на синьо гориво, още този месец ще плащат с около 20 процента повече, изчисляват от регулатора. От Асоциацията на топлофикационните дружества предупредиха, че ако цената на газа продължи да расте и след Нова година, ще се наложи служебно да бъдат променени цените на парното и тока, произвеждан от топлофикациите. В същото време бизнесът вече очаква заради газа цените на храните да продължат да растат.

С 20% повече ще плащат потребителите на газ в домакинствата през ноември. Това заяви в „Още от деня“ представителят на КЕВР Таско Ерменков. Това показват изчисленията на комисията, след като увеличиха цената на газа с близо 33% от началото на месеца.

Таско Ерменков, представител на КЕВР: „За съжаление, това не зависи нито от КЕВР, нито от който и да било. Ако не бяхме сменили микса, ако не бяхме казали на „Булгаргаз“ да си сменят микса, днес щяхме да имаме увеличение от 39%.“

Увеличението на цените ще продължи заради геополитическата обстановка. Бизнесът, който ползва синьо гориво за производство, вече изнемогва.

Анатоли, собственик на пицарии: „Ние вече вдигнахме цените на пиците, на пастите. Видяхте, че една пица в Италия е 5–6 евро, при нас вече са по 7–8–10 евро пиците. Ако ги вдигнем още, предполагам, че ще затворят много ресторанти.“

Отражение ще има и върху работните заплати на хората, работещи в подобни обекти.

Анатоли, собственик на пицарии: „Със сигурност няма да имат коледни, това трябва да е ясно. Но тук ние не говорим даже за коледни. Голяма част от бранша в момента е в несъстоятелност да плаща адекватни заплати на фона на цените, на които хората трябва да преживяват. Според мен няма да има увеличение на заплатите. Не само че няма да има увеличение, няма и допълнителни стимули.“

Затова и цените по ресторантите са по-високи у нас в сравнение със съседните страни, обяснява още Анатоли Колев. Тежка е ситуацията и в топлофикациите, най-вече в „Топлофикация София“, която няма да може да плаща новата цена на газа и вече дължи над милиард и петстотин милиона лева за синьо гориво на групата на БЕХ.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Тя наистина не може, но то дали ще са два милиарда, или милиард и петстотин и петдесет, не е толкова фатално. Наистина ще има още задлъжняване на топлофикациите към „Булгаргаз“. На практика ще го плащат кой колкото може при тази ситуация. Но се надяваме, че това увеличение, което сега се случи, ще бъде примерно за още един месец най-много.“

БНТ: А ако случайно няма намаление, какви са следващите стъпки?

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Следващите стъпки са КЕВР да предприеме действия за промяна на цените на топлофикациите. Но КЕВР декларира, че това за топлинната енергия няма да се случи, но може да се случи за електрическата енергия.“

Изчисленията на асоциацията показват, че цените на парното продължават да са социални и не отговарят на действителните разходи на дружествата.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Те никога не са били реалистични, винаги са били социални.“

БНТ: Ако трябва да са реалистични, с колко трябва да са по-високи?

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Доста, десетки проценти. А за „Топлофикация София“ – стотици проценти, двеста, триста, тоест поне два-три пъти.“

От КЕВР признават, че действително ситуацията с парното в София е тежка.

Таско Ерменков, представител на КЕВР: „Ситуацията в „Топлофикация София“ е недобра и бих казал, че това се дължи на недалновидно управление на топлофикацията.“

По думите му трябва да се търси обяснение защо дружеството досега не е инвестирало в когенерации, които да произвеждат ток, за да може да компенсира загубите си. И обеща, че увеличение на парното няма да има от Нова година.