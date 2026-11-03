БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла,...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха...
Чете се за: 02:15 мин.
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище...
Чете се за: 01:00 мин.
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е...
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора , Репортер: Татяна Кисьова
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Запази

Цената на природния газ ще продължи да расте и през декември, показват прогнозите на КЕВР

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цената на природния газ ще продължи да расте и през декември, прогнозират от Комисията за енергийно и водно регулиране. Хората, които се отопляват на синьо гориво, още този месец ще плащат с около 20 процента повече, изчисляват от регулатора. От Асоциацията на топлофикационните дружества предупредиха, че ако цената на газа продължи да расте и след Нова година, ще се наложи служебно да бъдат променени цените на парното и тока, произвеждан от топлофикациите. В същото време бизнесът вече очаква заради газа цените на храните да продължат да растат.

С 20% повече ще плащат потребителите на газ в домакинствата през ноември. Това заяви в „Още от деня“ представителят на КЕВР Таско Ерменков. Това показват изчисленията на комисията, след като увеличиха цената на газа с близо 33% от началото на месеца.

Таско Ерменков, представител на КЕВР: „За съжаление, това не зависи нито от КЕВР, нито от който и да било. Ако не бяхме сменили микса, ако не бяхме казали на „Булгаргаз“ да си сменят микса, днес щяхме да имаме увеличение от 39%.“

Увеличението на цените ще продължи заради геополитическата обстановка. Бизнесът, който ползва синьо гориво за производство, вече изнемогва.

Анатоли, собственик на пицарии: „Ние вече вдигнахме цените на пиците, на пастите. Видяхте, че една пица в Италия е 5–6 евро, при нас вече са по 7–8–10 евро пиците. Ако ги вдигнем още, предполагам, че ще затворят много ресторанти.“

Отражение ще има и върху работните заплати на хората, работещи в подобни обекти.

Анатоли, собственик на пицарии: „Със сигурност няма да имат коледни, това трябва да е ясно. Но тук ние не говорим даже за коледни. Голяма част от бранша в момента е в несъстоятелност да плаща адекватни заплати на фона на цените, на които хората трябва да преживяват. Според мен няма да има увеличение на заплатите. Не само че няма да има увеличение, няма и допълнителни стимули.“

Затова и цените по ресторантите са по-високи у нас в сравнение със съседните страни, обяснява още Анатоли Колев. Тежка е ситуацията и в топлофикациите, най-вече в „Топлофикация София“, която няма да може да плаща новата цена на газа и вече дължи над милиард и петстотин милиона лева за синьо гориво на групата на БЕХ.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Тя наистина не може, но то дали ще са два милиарда, или милиард и петстотин и петдесет, не е толкова фатално. Наистина ще има още задлъжняване на топлофикациите към „Булгаргаз“. На практика ще го плащат кой колкото може при тази ситуация. Но се надяваме, че това увеличение, което сега се случи, ще бъде примерно за още един месец най-много.“

БНТ: А ако случайно няма намаление, какви са следващите стъпки?

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Следващите стъпки са КЕВР да предприеме действия за промяна на цените на топлофикациите. Но КЕВР декларира, че това за топлинната енергия няма да се случи, но може да се случи за електрическата енергия.“

Изчисленията на асоциацията показват, че цените на парното продължават да са социални и не отговарят на действителните разходи на дружествата.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Те никога не са били реалистични, винаги са били социални.“

БНТ: Ако трябва да са реалистични, с колко трябва да са по-високи?

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Доста, десетки проценти. А за „Топлофикация София“ – стотици проценти, двеста, триста, тоест поне два-три пъти.“

От КЕВР признават, че действително ситуацията с парното в София е тежка.

Таско Ерменков, представител на КЕВР: „Ситуацията в „Топлофикация София“ е недобра и бих казал, че това се дължи на недалновидно управление на топлофикацията.“

По думите му трябва да се търси обяснение защо дружеството досега не е инвестирало в когенерации, които да произвеждат ток, за да може да компенсира загубите си. И обеща, че увеличение на парното няма да има от Нова година.

#поскъпване на тока и парното #домакинства #газ #бизнес

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
3
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара
4
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от...
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
5
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
6
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Общество

"Черното топче" е големият победител в конкурсната програма на тазгодишния "Синелибри"
"Черното топче" е големият победител в конкурсната програма на тазгодишния "Синелибри"
Сухопътните войски приеха първите пет машини "Страйкър" Сухопътните войски приеха първите пет машини "Страйкър"
Чете се за: 03:22 мин.
След вота за президент: 57% от българите смятат, че обществото ще остане разделено След вота за президент: 57% от българите смятат, че обществото ще остане разделено
Чете се за: 00:50 мин.
Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
Заради одитите на бюджета, пенсиите и АПИ: Остър сблъсък между "Прогресивна България" и ГЕРБ Заради одитите на бюджета, пенсиите и АПИ: Остър сблъсък между "Прогресивна България" и ГЕРБ
Чете се за: 04:32 мин.
КЗП завежда два иска срещу "Топлофикация - София", ако фирмата не обезщети засегнатите потребители КЗП завежда два иска срещу "Топлофикация - София", ако фирмата не обезщети засегнатите потребители
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20% КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Нова серия бомбени заплахи: Извънредни кацания на 7 полета в 4...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно...
Чете се за: 03:45 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ