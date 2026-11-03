Управляващи и експерти за недостига в хазната

Недостигът на средства в бюджета достига вече 5.2 млрд. евро или 4% от БВП в края на октомври. Това показват предварителните разчети на министерството на финансите. Очаква се до края на седмицата правителството да представи проекта на бюджет за следващата година. От Института за пазарна икономика предложиха алтернативни мерки за справяне с дефицита.

Дефицът в бюджета ще продължава да расте до края на годината след рязкото му увеличаване до 4%.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия към НС: "На мен много ми се иска да бяхме планирали неправилно и всъщност реалният дефицит да беше по-малък, но за съжаление обективната реалност е такава каквато е. Има редица разходи, които се случват в края на годината по обективна необходимост - най малкото по ПВУ има милиард и двеста все още предстоящи за разплащане."

От думите на Проданов стана ясно, че правилата на Брюксел не позволяват разходите, които България е представила във финансовата си рамка.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия към НС: "Има правила, които в момента действат в европейския съюз за растеж на нетните разходи и така нататък - Те ни принуждават да приемем корективни механизми, другото нещо което им боде очите са социалните разходи и така нататък."

Именно увеличението на разходите е причината дупката в бюджета да се увеличава. От Института за пазарна икономика отчетоха, че вече разходите надвишават границата от 40% от БВП.

Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ: "Политиците ще спорят колко е изпусната 25-та, колко 26-та, но това е спор на политиците, за данъкоплатците е важно, че бюджетът е изпуснат."

От ИПИ представиха свои алтернативен бюджет с планирано трайно консолидиране на разходите. В него е заложено да бъдат съкратени хората в държавната администрация с 20%, което би намалило и разходите с десет. Също така - да отпадне автоматичното увеличаване на заплатите в силовите ведомства и висшето образование.

Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ: "Простите съкращения на разходите може и да ги направи правителството, тук таме хора в пенсионна възраст, тук таме незаети щатни бройки, въпросът е дали ще има следващо ниво."

Според икономистите, за да има реални реформи, които да бъдат приети не само от обществото, но и от хората, които засягат, трябва да има стимули към тях.

Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ: "Ако кажете на някой създаваме нова пътека, ще видите как изведнъж ще започнат да се разболяват хората от това, за което е пътеката, буквално е така. В момента в който създадеш нов механизъм и се плащат средства, автоматично се появява някой който произвежда тази услуга."

Според закона за публичните финанси и правилата на ЕС, бюджетният дефицит трябва да е до 3%. Очаква се обаче при представянето на бюджета в петък държавата отново да надмине тази граница.

По темата работиха Цветелина Катанска и Иво Никодимов