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След убийството на кучето Кнопа: От 2 до 8 години затвор грозят извършителя (ОБЗОР)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Мъжът, който в неделя ритна и уби куче в столичния квартал „Кръстова вада“, се предаде в полицията. Йордан Атанасов досега се укриваше и беше обявен за издирване.

Случаят предизвика огромна вълна от недоволство, а снощи стотици граждани излязоха на протест. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира случая и се обяви против насилието над животни.

Йордан Атанасов запази мълчание и не се извини за жестоката си постъпка. В момента той е задържан в Четвърто районно управление. По случая се води досъдебно производство за убийство на гръбначно животно, за което се предвижда наказание от 2 до 8 години „лишаване от свобода“.

Вече са разпитани свидетели, изготвена е и видеотехническа експертиза. Преди да убие Кнопа, той е ритал и други малки кучета. Причината – унищожавали дърветата пред кооперацията, на която той е домоуправител. Насилието е заснето от охранителните камери.

Снежана Кишчук, собственичка на убитото куче Кнопа: „Съпругът ми не се уплаши, както са го правили предишните собственици, към които е проявявал агресия, които са били жени, и цялата си агресия той е решил да насочи към кученцето, което е било точно до него. Кнопа беше с нас 9 години, тя израсна с най-голямата ми дъщеря и тя за мен е като детенце.“

Насилието не трябва да се подминава, независимо дали става дума за хора или животни. То е симптом на болно общество, смятат от сдружение „КАЖИ“.

Петя Алтимирска, сдружение „КАЖИ“: „Трябва да бъде разследвано всяко едно престъпление и всеки един сигнал за насилие, за да може да има адекватни наказания.“

Явор Гечев, защитник на правата на животните: „Всички са бесни и неслучайно вчера имаше тук над 200 души, спонтанно организирани, за да изразят недоволството си не само срещу този насилник, а и срещу институциите в България, които бездействат. И рано или късно това се прехвърля и върху хората, и върху децата, и върху жените в семействата.“

Връзката между насилието над хора и животни подчерта и министърът на вътрешните работи. Той призова прокуратурата да си свърши работата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Прояви на агресия от всякакъв характер са абсолютно нетърпими и трябва да бъдат изкоренявани от обществото по всякакъв начин.“

Недоволството на обществото срещу насилието над животни утре се пренася и пред Народното събрание.

#Кнопа #Кръстова вада #Йордан Атанасов #убито куче

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