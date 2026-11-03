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След убийството на куче в „Кръстова вада“: Ефективни ли са законите за защита на животните?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Над 200 души се събраха на протест в столичния квартал „Кръстова вада“ след жестокото убийство на домашно куче. Деветгодишният йоркширски териер Кнопо, тежащ 3 килограма, е бил ритнат по време на разходка на 1 ноември. По разказа на стопаните му нападението е станало в района на улиците „Ивайло Колев“ и „Ивайло Петров“.

Според информацията от случая между стопанина и нападателя възникнал спор за разхождането на кучето. Последвал силен ритник, при който животното било повалено на земята и загинало. Протестиращите настояват за справедливост и ефективно прилагане на законите за защита на животните.

„Обяснявам го с чувството за безнаказаност на насилниците на животни. Българските закони за защита на животните са добри, но не се спазват. Настояваме те да бъдат спазвани и да няма вратички“, заяви Катерина Стефанова от организацията „Мечо и приятели“.

Активистът Явор Гечев също настоя за адекватна реакция от институциите.

„Това не е хулиганство. Това е убийство. Този човек е опасен за обществото. Той не може да бъде оставен да се разхожда свободно по улиците“, коментира той.

По думите му протестът е израз на недоволство не само срещу конкретния случай, но и срещу бездействието на институциите. Стопанката на кучето Жана разказа, че е видяла видеозаписа от нападението в социалните мрежи. Кнопо е било част от семейството ѝ в продължение на девет години.

„Кнопо е с нас от девет години. Тя е израснала с най-голямата ми дъщеря и за мен е като детенце“, сподели жената.

Към момента извършителят не е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Случаят отново поставя въпроса за ефективността на институционалните мерки срещу насилието над животни и за необходимостта законите да се прилагат последователно.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#„Кръстова вада“ #домашно куче #убийство #протест

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