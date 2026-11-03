Протест в Бургас срещу освобождаването от ареста на Никола Бургазлиев

Днес се очаква протест пред Съдебната палата в Бургас срещу решението Никола Бургазлиев да бъде пуснат под домашен арест. Недоволството съвпада с поредното заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг от лятото на миналата година, при който загина 35-годишната Христина.

Окръжната прокуратура вече протестира решението за по-леката мярка, като предстои произнасяне на Апелативния съд в Бургас. Междувременно днес се очакват повторни разпити на собственика и управителя на фирмата за атракционни колички. Причината са съмнения на защитата дали АТВ-то действително е преминало технически преглед. Според адвокатите на Бургазлиев на видеозаписите от пункта се вижда друга количка. Затова съдът изиска и цялата документация от прегледа.