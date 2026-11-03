България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

България приема първите бойни машини „Страйкър“. Това ще стане на официална церемония във военния завод „Терем“ във Велико Тънорво. Събитието бележи важен етап от модернизацията на Българската армия и началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника.

На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Придобиването на машините „Страйкър“ е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на Сухопътните войски.