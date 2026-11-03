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България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

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Снимка: БТА
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България приема първите бойни машини „Страйкър“. Това ще стане на официална церемония във военния завод „Терем“ във Велико Тънорво. Събитието бележи важен етап от модернизацията на Българската армия и началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника.

На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Придобиването на машините „Страйкър“ е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на Сухопътните войски.

#„Страйкър“ #бойни машини #България

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