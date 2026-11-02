Българите, пътували на борда на ескортирания до Будапеща самолет, вече са в София

Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по линията Лондон–София заради бомбена заплаха, получена по имейл. Пътниците на борда бяха основно българи. След няколкочасов престой на летище „Ференц Лист“ сънародниците ни кацнаха успешно в София.

Ваня Русанова е един от десетките пътници на полет W64302 от Лондон за София. Два часа след излитането им е съобщено, че се налага извънредно кацане в Будапеща.

Ваня Русанова: „Казаха, че има технически проблем със самолета и по най-бързия начин трябва да слезем от самолета. Имаше просто много пожарни, линейки, много полицаи, много хора. Всичко беше много добре организирано, много бързо слязохме от самолета, пренасочиха ни, сканираха ни, сложиха ни в стая, дадоха ни вода, храна. Всичко беше перфектно“

При навлизането в унгарското въздушно пространство самолетът е ескортиран от изтребител „Грипен“ заради задействана първа степен на тревога.

Иван Маринов: „Да, видяхме го, този изтребител го видяхме. Наистина беше в далечината.“

До ситуацията се стига заради получен заплашителен имейл, разпространен до институции, медии и частни лица. Подписан е от Корпуса на стражите на ислямската революция, откъдето съобщават, че ще взривят конкретния полет, пълен с българи.

Андарш Радо, ръководител „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air: „Получихме предупреждение, че има бомба на полета ни от Лутън за София. Спазихме протокола и отклонихме самолета за Будапеща, за да сме сигурни, че ще приземим самолета бързо и безопасно и местните власти да могат да извършат необходимите проверки. На борда не беше открита бомба. Пътниците също бяха претърсени и чакаха на терминала, докато самолетът бъде проверен. Авиокомпанията им предостави храна, вода, дори бебешка храна.“

От Асоциацията на българската авиационна индустрия коментираха, че са спазени всички процедури. И обвързаха зачестилите фалшиви бомбени заплахи с хибридната война.

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: „Трябва да се ескортира, защото не се знае сигналът фалшив ли е или не, дали в самолета няма и терорист, който да вземе контрола върху самолета, за да бъде насочен самолетът към дадена цел. Това е превантивна мярка, която е задължителна. Цялата хибридна война и всичките такива случаи на заплахи идват все повече и в авиацията. Виждате, че за един месец вече втори път имаме. Което не е приятно, защото коства страшно много.“

При заплаха от бомба се активира код 7700. Правилното решение е да се изпрати веднага самолет, за да могат двата самолета да се видят визуално и да се комуникира с екипажа.

Министърът на отбраната на Унгария веднага е взел решение за процедура „Алфа“. Доколкото разбирам, вдигнат е самолет „Грипен“, който е ескортирал самолета, за да кацне в Унгария.

Корпусът на стражите на ислямската революция е обявен за терористична организация. Адресът, от който е изпратен заплашителният имейл, е на частен християнски интернат в Руанда. Сънародниците ни се прибраха у дома след няколкочасов престой на летище „Ференц Лист“ в Будапеща.

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