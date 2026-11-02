БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първи медал за България в Дакар! Иван Николчев спечели...
Чете се за: 01:52 мин.
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
Чете се за: 00:55 мин.
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
Чете се за: 02:47 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
Чете се за: 02:02 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Вземете си чадър: Силни валежи във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В четвъртък в цялата страна ще спре да вали, но преди това се очакват още много валежи. През следващото денонощие значителни количества и опасност от наводнения ще има в цялата страна. В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Варна и Добрич е обявено предупреждение от най-високата степен – код червено, за възможни нови сумарни количества над 60 литра на кв. метър. Причината – средиземноморски циклон, който преминава през Балканите. Ще бъде и ветровито, с умерен, а в Източна България и по Черноморието – силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 7° до 12°, в София – около 8°.

Освен ветровито, по Черноморското ни крайбрежие също ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат 15°–16°.

Силен вятър и значителни валежи ще има и в планините, а снежната граница ще се спусне до около 1500 метра надморска височина. Максималните температури в курортите ни ще бъдат все още положителни – от 1° на Алеко и Мальовица до 6° в Боровец. В Банско и Смолян – около 8°.

Предупреждение от трите степени – код жълто, код оранжево и код червено – за проливни валежи е обявено утре почти навсякъде на Балканите, а в южната ни съседка Гърция ще има и не съвсем типична за сезона гръмотевична дейност. Значителни валежи ще има за пореден ден и на Апенините.

В останалата, по-голяма част от Европа, която е под влиянието на обширна област от високо атмосферно налягане, ще бъде почти без валежи, на места със сутрешни мъгли. Следобедни превалявания и гръмотевици ще има по източното крайбрежие на Испания.

У нас в сряда ще се задържи ветровито и с интензивни валежи вече само в Източна България, докато в останалата част от страната валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне.

В четвъртък ще бъде предимно облачно, със слаби и изолирани превалявания главно в Западна България. В петък и събота ще има райони със сутрешни мъгли, но и много слънчеви часове. Минималните температури ще се понижат и на места ще падат под нулата, а максималните ще останат почти без промяна, малко по-високи в петък – между 9° и 14°.

#времето днес #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
2
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
3
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция
4
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент
5
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за...
МВнР: Приключи гласуването на втория тур на президентските избори в чужбина
6
МВнР: Приключи гласуването на втория тур на президентските избори в...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Времето

Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за значителни валежи във вторник
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за значителни валежи във вторник
Вземете си чадър: Жълт и оранжев код за интензивни валежи Вземете си чадър: Жълт и оранжев код за интензивни валежи
Чете се за: 02:27 мин.
Значителни валежи на места в следобедните часове Значителни валежи на места в следобедните часове
Чете се за: 02:00 мин.
Опасност от наводнения в неделя Опасност от наводнения в неделя
Чете се за: 02:37 мин.
Валежи в Централна и Западна България утре Валежи в Централна и Западна България утре
Чете се за: 03:17 мин.
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48% ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Разказ на пасажери, пътували на ескортирания самолет по линията Лондон–София, кацнал извънредно в Будапеща Разказ на пасажери, пътували на ескортирания самолет по линията Лондон–София, кацнал извънредно в Будапеща
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Утре ще бъде неучебен ден във Варна Утре ще бъде неучебен ден във Варна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Конфликт на интереси се установява по закон, а не според нечии...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
На гости на БНТ: 115 деца в новинарското студио на "По света и...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ