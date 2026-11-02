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Хакнати фризери на супермаркети в Европа: Засегнати са седем държави, загубите са за милиони

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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хакнати фризери супермаркети европа засегнати седем държави загубите милиони
Снимка: БТА
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Хакерска атака порази фризери и хладилници на търговски вериги в седем европейски страни.

Засегнати са около 40 супермаркета в Белгия и Люксембург, както и по-малък брой магазини в Швеция, Ирландия, Нидерландия, Естония и Финландия. Белгийският производител на част от засегнатата техника посочи, че са били превключени дистанционно на режим размразяване, което е предизвикало нагряване на вътрешността до 50 градуса. Похабена е храна за милиони евро.

Същият метод е бил използван и срещу стотици супермаркети във Франция в началото на октомври. Производителят заяви, че работи денонощно за ликвидиране на уязвимостта, но е нужна физическа модификация на уредите, а не само софтуерен ъпдейт.

#фризери #хакери #Европа

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