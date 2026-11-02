Ивайло Мирчев: Сигналът на Демерджиев до Сметната палата за полетите на Пеевски няма да бъде разгледан

Сигналът на Демерджиев до Сметната палата за полетите на Пеевски няма да бъде разгледан, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в студиото на "Още от деня".

Ивайло Мирчев, ДБ: "Не сме получили подкрепа от ГЕРБ и ДПС. Обърнахме се към избирателите от ГЕРБ, които подкрепиха Гюров. Искам да се обърна към тях – ние ще продължим да търсим тяхната подкрепа. По отношение на срещите с Пеевски и Борисов – такива не е имало. Никой не е искал тяхната подкрепа – нито публично, нито непублично. Това беше лъжа от предизборната кампания на опонентите ни, които, отчаяни от малката разлика на първия тур, започнаха да използват абсолютно всеки инструмент, за да могат да спечелят изборите на втория тур. Да не би „Прогресивна България“ да са се разбрали с Пеевски на принципа „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“ – да са се разбрали с Пеевски и да са се опитали да внушат на българското общество, че ние сме искали подкрепата на Пеевски и Борисов (за президентсикет избори)? Стана ясно, че сигналът на Демерджиев до Сметната палата за полетите на Пеевски няма да бъде разгледан. Дали не е възможно някой да се е разбрал с Пеевски да приключи битката с Пеевски и ДПС? Витанов каза, че те са готови да разговарят с Пеевски и ДПС за ВСС, ГЕРБ казаха, че са готови техните гласове да отидат за ВСС."

За победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев на президентските избори Мирчев заяви:

Ивайло Мирчев, ДБ: "Илияна Йотова успя на втория тур да привлече повече гласове. На първия тур участваха повече партийни ядра. На втория, с присъединяването на гласовете на „Възраждане“, „Величие“ и останалите партии, плюс яростната кампания по насаждане на страхове и противопоставяне между хората, се стигна до този резултат. Обясняваше се как Гюров ще изпраща младите момчета в Украйна. Лъжи се разпространяваха във всички възможни посоки. Дори в деня на изборите чухме серия от лъжи. Това раздели много обществото. Президентът трябва да бъде обединител. Как Йотова ще затвори разделенията, които тя отвори, е друг въпрос."

За кампанията преди вота за държавен глава съпредседателят на „Да, България“ коментира:

Ивайло Мирчев, ДБ: "Аз не чух нито веднъж Гюров да води кална кампания срещу Йотов. Мобилизацията в ДБ е между 93 и 98%. Ние направихме всичко по силите си, за да успеем. Това е първата кандидат-президентска двойка от демократичната, която е на балотаж от времето на Петър Стоянов, и тази енергия трябва да се използва, за да продължим напред. Много е важно подкрепата, която беше генерирана, да прерасне в парламентарни действия и да направим така, че да няма разочаровани хора. Появиха се много хора, които ние досега не бяхме виждали. Тези хора трябва да бъдат въвлечени в политическия процес, част от тях да бъдат кандидати и на местните избори, и да направим така, че да разширим подкрепата си."

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